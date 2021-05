L’ex concorrente del GF Carolina Marconi ha annunciato via social di avere il cancro il seno. A giugno inizierà la chemioterapia.

Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello e fidanzata di Alessandro Tulli, ha annunciato via social di doversi sottoporre a dei cicli di chemioterapia per un cancro al seno che ha scoperto di avere alcuni mesi fa (e per cui è già stata costretta ad operarsi). L’ex volto televisivo ha ringraziato i tanti che le hanno fatto i loro auguri tramite social e ha ringraziato con un post via social la sua famiglia e il suo compagno per il sostegno dimostrato nei suoi confronti.

Carolina Marconi: il tumore

Come un fulmine a ciel sereno Carolina Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno, e sui social lei stessa non ha nascosto di aver appreso la notizia con sgomento e terrore: “Il 24 marzo mi hanno diagnosticato un tumore al seno. Mi sentivo finita come donna. Mi mancava l’aria. Ero persa”, ha scritto via social, e ancora: “Ho affrontato un’operazione difficile durata più o meno 8 ore. Dovevano esportarmi il tumore e anche ricostruirmi la mammella. Ebbene sì ho sacrificato la mia mammella per evitare la radio”.

A causa della chemioterapia l’ex volto del Grande Fratello perderà i capelli e non potrà prendere il sole per alcuni mesi. Per questo motivo lei stessa ha ringraziato i familiari che, per aiutarla a svagarsi un po’, le hanno organizzato un weekend al mare. “I capelli li ho sempre portati lunghi ma non è un problema cresceranno e mi divertirò a cambiare i look con le parrucche. Sicuramente perderò anche le mie ciglia, ma ci sono sempre le ciglia finte”, ha scritto in un post via social Carolina Marconi.

La storia d’amore con Alessandro Tulli

Da diversi anni Carolina Marconi è legata all’ex attaccante della Roma Alessandro Tulli, che ovviamente le ha dimostrato la sua vicinanza e il suo sostegno in questo momento così difficile. I due sono legati sentimentalmente dal 2014. Precedentemente Carolina Marconi è stata legata al deejay Tommy Vee.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marconicarolina/?hl=it