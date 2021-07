Durante la loro vacanza in Turchia Diletta Leotta e Can Yaman sono stati sorpresi mentre si scambiavano baci bollenti.

La passione è alle stelle tra Can Yaman e Diletta Leotta: i due personaggi vip sono stati paparazzati da Chi mentre si scambiavano baci ed effusioni durante la loro vacanza in Turchia. La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di relax in barca e nei giorni scorsi la conduttrice ha avuto modo di conoscere finalmente i familiari dell’attore (con cui si vocifera che presto convolerà a nozze).

Diletta Leotta e Can Yaman: i baci bollenti

Dopo le cene romantiche e i primi avvistamenti a cielo aperto, Can Yaman e Diletta Leotta sono stati paparazzati da Chi durante le loro meritate vacanze. I due stanno trascorrendo un periodo in Turchia dove l’attore ha finalmente avuto modo di presentare la fidanzata ai familiari.

Ora che le presentazioni in famiglia sono finalmente avvenute, i due si decideranno a convolare a nozze? Nei mesi scorsi Diletta Leotta ha assicurato che lei e Yaman si sarebbero sposati, ma né lei né l’attore hanno confermato date o ulteriori dettagli.

La madre di Yaman

A quanto pare la conduttrice sarebbe da subito piaciuta alla futura suocera, che dopo il loro incontro in Turchia ha postato una loro foto insieme e ha scritto orgogliosa: “Mio figlio e mia figlia”. Come sempre la conduttrice di Dazn non si è espressa sulla questione e ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua liaison con l’attore, che si è detto pronto a fare lo stesso. “Diletta? È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”, ha dichiarato Yaman a Vanity Fair.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/canyaman/?hl=it