Fedez si è scagliato contro Matteo Renzi in difesa della moglie Chiara Ferragni. Per quale motivo sono arrivati a ‘discutere’ via social?

Una discussione social tra Fedez e Matteo Renzi? Ebbene sì, ma questa potrebbe non essere una novità. Il rapper, infatti, finisce spesso nel mirino di chi fa politica. Questa volta, però, c’entra Chiara Ferragni. Federico Lucia è sceso in campo per difenderla dalle critiche del leader di Italia Viva. Chiara non ha bisogno di essere difesa, ma Fedez è comunque sceso in campo per appoggiare la madre dei suoi figli. L’imprenditrice digitale, via Instagram, ha parlato ancora una volta del Ddl Zan e, nello specifico, ha condiviso un’immagine di Matteo Renzi. A didascalia, Chiara ha tuonato: “Politici fate schifo“. Il leader di Italia Viva si è sentito toccato dalle sue parole e non ha perso per replicare.

Fedez contro Matteo Renzi: le parole

Via Twitter, Matteo ha cinguettato: “La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con chi mi insulta. Ma io ho firmato la legge sulle Unioni civili, una legge che dura più di una storia su Instagram“.

E’ a questo punto che Fedez è entrato in scena. Sullo stesso ‘campo’ scelto da Renzi, ha cinguettato: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia“. Federico Lucia ci è andato giù pesante, ricevendo sia messaggi di sostegno che critiche.

Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita.

C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia 💖✨ https://t.co/FGOrA6rSym — Fedez (@Fedez) July 6, 2021

Le accuse di Chiara Ferragni a Matteo Renzi

Oltre a “politici fate schifo“, cos’altro ha detto la Ferragni per far infuriare così tanto Renzi? Attraverso una serie di Instagram Stories, Chiara ha parlato dell’Italia come “il paese più transfobico d’Europa“, poi ha aggiunto: “La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria Lgbtq+ serva nel nostro paese e sia attiva nel resto dell’Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale“.

La replica di Matteo Renzi, la stessa che ha fatto infuriare Fedez, è molto, molto più lunga. Il leader di Italia Viva si dice comunque disposto al dialogo.