Quanti ricordano quando Lorella Cuccarini si scagliò contro Raffaella Carrà? Heather Parisi di certo, visto l’ultimo tweet per la rivale.

Niente da fare, le persone non cambiano modus operandi neanche davanti ai momenti delicati come il lutto. La morte di Raffaella Carrà ha lasciato tutti senza parole e in molti le hanno dedicato un ultimo pensiero, compresa Lorella Cuccarini. Quest’ultima, qualche anno fa, aveva avuto una lite a distanza con la signora della tv: se ne ricorda bene Heather Parisi che non ha perso l’occasione per attaccarla.

Lorella Cuccarini contro Raffaella Carrà: una vecchia diatriba

Quanti non hanno mai avuto un problema sul posto di lavoro? Impossibile trovare anche una sola persona che non abbia mai avuto uno screzio con un collega o con un superiore. Questo è quanto accaduto nel 2015 tra Lorella Cuccarini e Raffaella Carrà. Quest’ultima decise di escluderla dalla giuria di Forte, Forte, Forte e la ballerina non la prese per niente bene. Non a caso si sfogò su più fronti e ammise: “Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione“. Lorella vedeva nella Carrà un vero e proprio mito, quindi quando si è vista chiudere le porte in faccia ha vissuto una profonda delusione.

Da quel momento sono trascorsi 7 lunghi anni e davanti alla morte di Raffaella, la Cuccarini ha scelto di mettere da parte vecchi e stupidi rancori per renderle omaggio. Via social, la prof di Amici ha scritto un profondo pensiero, che qualcuno ha giudicato “pura ipocrisia“. Si legge:

“Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi. In sole sei settimane ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore. La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu“.

L’attacco di Heather Parisi

Le parole di Lorella nei confronti di Raffaella sono quelle di una donna matura, che davanti alla morte riesce a mettere da parte vecchi rancori. Qualcuno, però, ha visto in questa dedica solo una grande forma di ipocrisia. In primis Heather Parisi, che, via Twitter, non ha perso occasione per attaccare l’eterna rivale. La ballerina americana ha cinguettato:

“È sorprendente, il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto da fargli ammettere financo la propria ipocrisia“.

La Parisi non fa il nome della Cuccarini, ma è chiaro che il riferimento sia alle parole scritte in ricordo della Carrà. La polemica, anche davanti alla morte, si è accesa in un lampo.

