Cos’è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 a Natascia e Alessio? Tutte le news in tempo reale sulla coppia.

Natascia e Alessio sono una delle 6 coppie dell’edizione 2021 di Temptation Island. Nel corso della prima puntata si sono presentati: la ragazza, di 31 anni, vorrebbe sentirsi più libera e spontanee; il compagno, invece, sente la sua dolce metà sempre più distante. Nel corso del momento del pinettu Natascia ha paura di mostrare la sua sensualità per paura che lui la giudichi, ma è molto più a suo agio con gli altri ragazzi, con cui ballava disinibitamente; mentre Alessio è un po’ geloso e schifato, e pensa che lei abbia agito così per avvicinarsi a lui. Stessa cosa è stata per il successivo primo falò della coppia. Cosa vedremo nella seconda puntata? Ecco tutto il resoconto!

Natascia e Alessio, la seconda puntata: cosa è successo

Natascia e Alessio tornano ad appassionare i telespettatori nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tra falò, pinettu e tentazioni.