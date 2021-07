Cos’è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 a Floriana e Federico? Tutte le news in tempo reale sulla coppia.

Floriana e Federico sono una della coppie dell’edizione del 2021 di Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia. Di origine siciliana, la coppia ha scelto di mettersi in gioco nel programma di Canale 5 perché la loro relazione era diventata “scontata“. Floriana teme che il suo compagno non sia più innamorato di lei, e quest’ultimo pensa che lei la loro storia sia diventata monotona e noiosa. La convivenza e la volontà di avere un figlio da parte di lei non ha aiutato. Federico non la vede come madre dei suoi figli, cosa che ha fatto piangere Floriana nel corso della prima puntata. Floriana ci rimane ulteriormente male quando vede il compagno flirtare con alcune tentatrici, con cui sembra molto felice. Cosa succederà nella seconda puntata? Ecco il resoconto completo!

Floriana e Federico, la seconda puntata: cosa è successo

Floriana e Federico tornano ad appassionare i telespettatori nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tra falò, pinnettu e tentazioni.