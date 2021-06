Conosciamo da vicino chi sono Floriana e Federico: anche loro fra le coppie di fidanzati di Temptation Island 2021.

Floriana e Federico si sono fatti conoscere al pubblico del piccolo schermo italiano partecipando fra le sei coppie di Temptation Island nel 2021. Entrambi hanno scelto di partecipare al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda in prima serata su Canale 5, perché la loro storia dopo solo due anni di relazione, sembrerebbe essere già diventata scontata. Proviamo allora a scoprire qualcosa di più su questi giovani originari della Sicilia.

Chi sono Floriana e Federico di Temptation Island 2021

Sulla biografia di Floriana e Federico al momento non abbiamo informazioni esatte ma come loro stessi, nel 2021 hanno dichiarato alle telecamere di Temptation Island, lei ha 21 anni e lui 34 anni. Entrambi sono originari di Palermo, il cognome di Federico è Rasa e sono legati sentimentalmente da due anni.

La storia d’amore di Floriana e Federico

Legati da appena due anni, le cose fra Federico e Floriana sembrano già aver preso una piega non proprio positiva.“All’inizio andava tutto bene” – ha così confessato la giovane Floriana – “Dopo un pò Federico ha iniziato a smettere di corteggiarmi come mi corteggiava all’inizio e diciamo a darmi anche un pò per scontata!!!” Federico però, a queste affermazioni della sua fidanzata non ha affatto replicato anzi ha così aggiunto: “Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima, ora è mia e non me la leva più nessuno!”.

Floriana e Federico: sentimenti in gioco a Temptation Island 2021

Floriana ha detto che per lei partecipare a Temptation Island 2021 significa “Capire se Federico è realmente innamorato di lei o si tratta soltanto di una questione di abitudine“. Dall’altra parte invece, Federico ha dichiarato che “Affronterà questa esperienza mettendosi in gioco al 100%”