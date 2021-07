Barbara D’Urso è finita nella bufera per aver paragonato i suoi show a quelli di Raffaella Carrà a poche ore dalla scomparsa della celebre showgirl.

Sui social si è scatenata una vera e propria valanga di insulti quando Barbara D’Urso, a poche ore dalla scomparsa di Raffaella Carrà, ha scritto un tweet in cui ha velatamente paragonato le sue interviste tv a quelle fatte dalla compianta conduttrice in alcuni dei suoi famosi programmi (come Carramba che sorpresa). In tanti sui social hanno aspramente criticato la D’Urso affermando che avrebbe dovuto “vergognarsi” per simili paragoni.

Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ❤️ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) July 5, 2021

Barbara D’Urso: la polemica su Raffaella Carrà

Barbara D’Urso voleva celebrare – così come molti altri colleghi del mondo dello spettacolo – la grande Raffaella Carrà, deceduta il 5 luglio a Roma a causa di una malattia da lei tenuta nascosta fino alla fine. Il messaggio con cui la conduttrice ha voluto omaggiare la celebre collega ha finito però per ritorcersi contro di lei: in tanti infatti non hanno apprezzato il modo in cui ha finito per paragonare i suoi programmi a quelli condotti da Raffaella Carrà e l’hanno travolta d’insulti.

Poco prima del messaggio incriminato la conduttrice aveva ricordato la sua celebre collega scrivendo: “È impossibile pensare che Lei non ci sia più. Nessuno sapeva della sua malattia, non voleva intristire chi l’ha sempre amata… La sua energia mi travolgeva… Ma lei non è andata via. Ci sarà sempre ogni volta che sentiremo e canteremo una sua canzone.”

La petizione

Oltre al vociferato “ridimensionamento” del ruolo della D’Urso in Mediaset (forse anche a seguito delle accese critiche che hanno travolto i programmi tv della conduttrice in questi anni) nel 2020 contro di lei è stata lanciata una petizione online – che ha ottenuto centinaia di migliaia di firme – per chiedere la chiusura effettiva dei suoi programmi. Barbara D’Urso non ha mai commentato la vicenda.