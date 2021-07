Cos’è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 a Claudia e Ste? Tutte le news in tempo reale sulla coppia.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island 2021 tra Claudia e Ste? Stando a quanto dichiarato da Claudia, è stata quest’ultima a chiamare la trasmissione, dopo che il matrimonio organizzato con il suo fidanzato è saltato a causa della pandemia, perché Ste è cambiato: alza la voce, risponde male. Ora Claudia vuole capire il motivo della sua trasformazione e vedere se è ancora il caso di sposarsi.

Durante la prima puntata, in un video per Ste nel Pinnettu, Claudia ha rivelato di non essere più felice con lui, anche perché si sente trascurata e considerata solo come una persona che gli fa compagnia. Di contro, Ste sostiene che sia lei ad allontanarlo nei momenti di intimità e che lavorando tutto il giorno la sera è stanco. Ricordiamo che Claudia non ha un lavoro regolare da oltre due anni. In merito a ciò, Ste ha dichiarato: “ho la delicatezza di non dirle che sono due anni e mezzo che non porta soldi a casa… Le cerco anche offerte di lavoro più umili”. Vediamo insieme cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2021.

Claudia e Ste, la seconda puntata: cosa è successo

Claudia e Ste tornano ad appassionare i telespettatori nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tra falò, pinnettu e tentazioni. Ste è tornato dai suoi compagni di avventura dopo il falò. Filippo Bisciglia lo aspetta di nuovo al falò. Arrivato, il futuro sposo (forse…) vede un nuovo video. Claudia sta parlando con Luke, che le fa una domanda intima: “senti un desiderio, una voglia, per lui?”.

La fidanzata sostiene che “il sesso sia diventato una cosa automatica, meccanica. Mi sembra di avere un blocco. Mi irrigidisco, cerco delle scuse per non fare sesso. Non so se è questione di distanza caratteriale. Io sono molto passionale, però con lui mi sento spenta, da un anno. Se mi sfiora non mi dà fastidio, ma quando vedo che lui si avvicina, perché ormai riconosco la sua gestualità… Prima lo facevamo ovunque, adesso no: solo nel letto. Se già adesso è così… io non voglio questo. Lui è schematico. Così come mi sento non voglio un figlio con lui. Non sento la sua mancanza.”

Ecco la reazione di Ste

“Lei mi diceva di avere un problema fisico e per questo non mi arrabbiavo per le sue reazioni, ma se la verità è questa, che non ha voglia di me, allora mi preoccupo. Non mi aveva detto dei figli…“, ha detto Ste. Parlando con Bisciglia, si rende conto di aver paura. “Meglio scoprirlo adesso che dopo il matrimonio. Lei ha la testa da un’altra parte, io invece sono sempre focalizzato su di lei. Non mi merito questo“, ha aggiunto con disappunto. Tornato da falò, Ste picchia un cuscinone sulle note di Fai rumore. Iniziano i dubbi sul matrimonio: “come posso sposare una donna così?“