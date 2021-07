Cos’è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 a Alessandro e Jessica? Tutte le news in tempo reale sulla coppia.

Alessandro e Jessica sono una delle coppie di Temptation Island 2021. Vogliono mettere in gioco il loro amore, che è diventato sempre meno passionale. Alessandro è molto focalizzato su di sé, infatti si fa servire colazione, pranzo e integratori in modo specifico per la dieta che ha deciso di fare. Questo per Jessica non è bello, perché non vede messo alla prova il loro amore. Invece a parti invertite, Jessica si fa massaggiare da Manuel, e questo lascia infastidito Alessandro. Nel corso del falò finale della prima puntata Alessandro si lamenta molto perché la compagna è molto svogliata in casa e dice che lui la mantiene. Quest’ultima rimane scioccata dalla sue parole. Ma cosa succederà nel corso della seconda puntata? Ecco tutto il resoconto!

Alessandro e Jessica, la seconda puntata: cosa è successo

Alessandro e Jessica tornano ad appassionare i telespettatori nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tra falò, pinnettu e tentazioni.