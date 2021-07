Cos’è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 a Valentina e Tommaso? Tutte le news in tempo reale sulla coppia.

Cosa è successo nella prima puntata di Temptation Island 2021 tra Valentina e Tommaso? Intanto ricordiamo che a chiamare il programma è stata Valentina in quanto, a detta sua e lo abbiamo notato in diretta, Tommaso è troppo geloso e quindi vuole vedere se quest’ultimo riuscirà a crescere e smorzare un po’ il suo lato possessivo. D’altronde, il giovane è stato il primo ad ammetterlo: “Io sono malato di gelosia”. Nella prima puntata abbiamo visto che Tommaso è stato il primo a vedere ben due video nel Pinnettu.

Valentina si mostra spesso poco vestita e ciò irrita il suo fidanzato perché si erano detti di evitare bikini e di lasciarsi toccare dai tentatori, cosa che invece successivamente, nei video dei Falò, accade: lei si lascia accarezzare il viso e mettersi la crema da un uomo. Tommaso sta cercando di migliorare, ma alla visione di certi video esplode… Cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2021? Ecco il resoconto completo!

Valentina e Tommaso, la seconda puntata: cosa è successo

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso tornano ad appassionare i telespettatori nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tra falò, pinnettu e tentazioni. Alla fine della prima puntata Valentina era stata chiamata da Filippo Bisciglia per entrare nel Pinnettu e ascoltare un video di Tommaso. Quest’ultimo nel video rivela che non si sente rispetto da Valentina: “non può pensare che io diventi meno geloso, se continua a farmi ingelosire. Lo sapeva che non mi piaceva l’idea che qualcuno la toccasse… Lo sta facendo apposta. Potrei provarci con tante ragazze e invece mi lascio prendere per il c**o da lei. Ma mi ami, cosa? Non mi fido più, che schifo fa… Non riesco più a vederla in faccia, mi sa. Secondo te può essersi dimenticata che non sopporto che qualcuno le tocchi il seno?“, dice a Giulia che prova a calmarlo.

Nel frattempo Tommaso si avvicina a Giulia per ripicca (Valentina ha capito che non c’è alcun interesse da parte sua): Tommaso le toglie qualcosa dall’occhio, soffiandoci sopra e avvicinandosi sempre più. I due continuano a parlare e si sdraiano insieme, quasi abbracciati, sull’amaca, sotto la coperta. I due affermano di stare bene così.

Valentina, dal suo canto, sostiene di avere un rispetto assoluto: “Non regge nulla di ciò che dice. Questa è la vita degli adulti. Sta facendo ciò con Giulia per ripicca“. Intanto nel video si vedono Giulia e Tommaso muoversi sotto la coperta e poi decidono di andarsene a letto, dopo essersi dati la buonanotte.

Valentina si confida con le amiche: “lui ha rosicato e non ha retto. Non so cosa ha visto, ma io sono inappuntabile. Vede ogni cosa come maliziosa. Se io adesso rimango, non c’è l’intelligenza per capire la motivazione. L’amore c’è, ma non so cosa fare. Io voglio dimostrare quella che sono veramente, rimanendo fedele a te con la testa e con il cuore”. Valentina sta pensando di lasciare l’isola.

Il secondo Pinnettu per Valentina

Valentina viene chiamata nel Pinnettu per vedere un video in cui Tommaso cerca di farla ingelosire provandoci con Giulia e le propone, addirittura, di organizzare in futuro un’uscita a tre: lei, lui e Valentina. Quest’ultima si rende conto che è tutto costruito. Lo vede dalla sua gestualità, dal suo modo di comportarsi con Giulia, toccandola sui fianchi mentre ballano e tenendola sempre vicina a sé, come a voler insinuare in Vale il dubbio.

Giulia e Tommaso sono su due lettini e sotto un’unica coperta. Lui continua a guardarla e a fare lo sdolcinato con lei, il che provoca la reazione di Valentina, che lo considera molto infantile. Sotto la coperta Giulia e Tommaso sono fermi e sospirano ripetutamente, come a voler accentuare l’agitazione della fidanzata di quest’ultimo. Sembra che Tommaso stia simulando un bacio. I due tornano ciascuno nella propria stanza.

Tornato nella stanza, Tommaso fa credere ai suoi compagni di aver conquistato Giulia. Diciamolo: fa lo spaccone. Valentina di tutta risposta ha rivelato che a Tommaso sono sempre piaciute le donne più grandi e che tutto ciò è stato fatto solo per infastidirla. Nel frattempo il giovane continua a fare il piacione con Giulia: i due stanno sempre insieme al mare, in piscina. Ovunque.

Valentina deve tornare nel Pinnettu e, quando arriva, le viene mostrato il video in cui Tommaso e Giulia sono in piscina, da soli e in silenzio. Partono degli schizzi d’acqua, ma lui appare molto sofferente. Lei lo spinge in acqua. Lei cerca di provocarlo in tutti i modi dentro la piscina, ma lui sembra resistere. Eppure, nonostante ciò, si lascia toccare, pur restando con gli occhi chiusi. Il video finisce e Valentina si sente male: “Alla luce del sole non fa niente e poi con la coperta fa credere chissà che…“

Il secondo falò per Valentina

Il primo falò di Valentina è arrivato. C’è un video per lei. Vediamo Tommaso e Giulia ancora insieme. Lei gli dice che si deve lavare i denti, lui le propone di accompagnarla. Sì, a lavare i denti. Avete capito bene. Non ci sono le telecamere all’interno delle stanze dei single, quindi Valentina li sente solo parlare adesso. Tommaso è nella sua stanza. Si sentono rumori strani e poi Giulia dire “tu sei matto“, e Tommaso rispondere “tu ti sei sbilanciata“. I due sembrano quasi ansimare, poi escono dalla casa dei single.

Giulia parla di Tommaso con le altre single all’interno della loro casa: “oggi c’è stato più contatto fisico. Ci siamo proprio baciati e poi vedevo che si avvicinava alla faccia. Allora non è ripicca…“.

Valentina continua a sostenere che per Tommaso sia solo una tattica, ma c’è un altro video per la donna. Tommaso ha preparato una cenetta romantica per sé e per Giulia sulla spiaggia, con tanto di materasso e coperta vicino al tavolo. Fiori, dolce, atmosfera: non manca nulla. Tommaso dichiara di stare molto bene con Giulia. I due si annusano, si abbracciano, sono molto intimi e questo infastidisce un po’ Vale, che però – dopo la fine del video – non è ancora certa che stia solo flirtando con Giulia per farla ingelosire.

Valentina capisce che Tommaso è molto arrabbiato con lei: “Non posso vivere come un eremita sempre accanto a lui. Mi ha vista in questo contesto, come mi relaziono con gli altri e non gli vado più bene. Stiamo bene solo quando siamo io e lui. Prova gelosia anche quando bacio troppo il mio gatto… Credo sia iniziata come un gioco per rabbia e poi ha voluto farmi capire che così per lui non va più bene.”

Un quarto video al falò per Valentina

C’è un terzo video per Valentina, dove Tommaso sta parlando con Alessio. Il giovane è confuso e non sa cosa vuole. Nel frattempo porta dei fiori a Giulia e, parlando con le altre single nella casa, ammette che forse non è mai stato innamorato di Valentina e che non avrebbe mai pensato che potesse succedergli di lasciarsi andare con qualcun altra. Valentina pensa sia solo una tattica e Filippo le chiede: “saresti disposta a rimanere e vedere come evolve la loro storia?“. La fidanzata gli risponde che preferisce aspettare la fine del programma per poi tritarlo e ammette che comunque per lei il sentimento è forte.” C’è un quarto video. Tommaso parla con Giulia, dicendole che è “meglio tradire ora che più avanti. Forse non è Valentina la donna di cui non posso fare a meno. C’è troppa differenza di età“. Giulia gli dice che vorrebbe vederlo felice ed ecco che i due si baciano più volte.

Tommaso sembra aver perso tutto l’interesse per Vale, che reagisce affermando che Tommaso è un bambino. “Ci sono stata molto bene, ma so che è giusto alla sua età che stia con una persona più adeguata, più giovane. Nonostante ciò, non rinnego nulla“.

A Tommaso lo aspetta il falò di confronto immediato.