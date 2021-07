La morte di Raffaella Carrà, annunciata da Sergio Japino, ha lasciato tutti senza parole: infiniti i messaggi di cordoglio dei Vip sui social.

Raffaella Carrà si è spenta nel pomeriggio di lunedì 5 luglio 2021, a 78 anni. La sua scomparsa, annunciata da Sergio Japino, ha lasciato tutti senza parole. Non a caso, sono infiniti i messaggi di cordoglio scritti da colleghi e amici sui social per dare l’ultimo saluto alla signora della televisione.

Raffaella Carrà è morta: addio alla signora della tv

Aveva 78 anni, ma l’energia di una ragazzina adolescente. E’ per questo che la notizia della morte di Raffaella Carrà ha lasciato tutti senza parole. Da tempo combatteva contro una brutta malattia, ma all’affezionato pubblico non ha mai mostrato le sue sofferenze. Conduttrice, cantante, ballerina, presentatrice e tanto altro: non c’era una cosa in cui Raffaella non riusciva bene.

“Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“, così Sergio Japino ha annunciato la morte della Carrà. Questa triste notizia si è diffusa in un lampo e sui social sono arrivati infiniti messaggi di cordoglio.

“La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli…“, ha twittato Vladimir Luxuria.

Cristiano Malgioglio, invece, ha condiviso su Instagram uno scatto di una vecchia intervista che gli aveva fatto la signora della tv e ha scritto: “Raffaella amore mio… sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa… ricordo che mi avevi detto: ‘Cristiano quando arrivi tu la tv cambia colore, ti prego non cambiare mai. Le tue parole mi avevano emozionato. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre“.

Un lutto mondiale, non solo nazionale

Noemi, che con la Carrà ha condiviso l’esperienza a The Voice, ha condiviso su Instagram uno scatto che le ritrae insieme. “Sei e rimarrai un’icona per tutti, ma per me sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte. Ciao Raffaella, il mio concerto di stasera è per te“, si legge a didascalia.

Sono davvero tantissimi i Vip che hanno scritto un messaggio di cordoglio misto ad incredulità per la morte di Raffaella Carrà. Da Simona Ventura a Gianni Morandi, passando per Anna Foglietta, Giorgia Meloni, Paola Turci, Anna Pettinelli, Vanessa Incontrada, Leonardo Pieraccioni, Gerry Scotti, Laura Pausini, J-Ax e tantissimi altri. Non solo messaggi di cordoglio nazionali, ma anche oltreoceano. Pippo Baudo, raggiunto dall’Adnkronos, ha così commentato la triste notizia:

“Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un’artista eccezionale, un’autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l’unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto“.