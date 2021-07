Cos’è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2021 a Manuela e Stefano? Tutte le news in tempo reale sulla coppia.

Cos’è successo nella prima puntata di Temptation Island 2021 tra Manuela e Stefano? Ricordiamo che Manuela aveva scritto alla trasmissione perché non riesce più a fidarsi del suo fidanzato dopo un tradimenti passato da parte di quest’ultimo. A detta sua, Stefano la sminuisce sempre e la tratta senza alcun rispetto, oltre a non fare niente per aiutarla in casa e ad avere problemi a letto, nell’intimità. Quest’ultimo, di contro, sostiene nel Pinnettu che lui sta bene anche senza di lei e che grazie a lui Manuela ha potuto scoprire un po’ il mondo. Chi ha ragione? Chi ha bisogno di chi? Manuela crede di non essere più innamorata come all’inizio, soprattutto dopo il tradimento, mentre Stefano è convinto di esserlo ancora, anche se il loro rapporto è cambiato. Nel video del Falò di quest’ultimo – lo ricordiamo – Manuela si lascia toccare la coscia da un tentatore… Il tempo ci dirà come stanno le cose, nel frattempo scopriamo insieme cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2021. Ecco il resoconto dettagliato!

Manuela e Stefano, la seconda puntata: cosa è successo

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Manuela e Stefano tornano ad appassionare i telespettatori nel corso della seconda puntata di Temptation Island, tra falò, pinnettu e tentazioni. Stefano, lasciato il falò, trova conforto nella tentatrice Federica. I due sono davanti al mare e lui sostiene che lo stia massacrando. Filippo Bisciglia li interrompe e gli comunica che lo aspetta al falò: un confronto?! C’è un altro video per lui, dove vediamo Manuela parlare con un tentatore, il famoso Luciano, e dirgli che non si sente desiderata da Stefano, come se per lui anche il sesso fosse una cosa meccanica.

Ci prova con Luciano perché pare che lui non si annoi mai e dichiara alle amiche che è bellissimo. Attratta dal sorriso, dal carattere e dalla bellezza, dice che “solo se hai un bel cuore riesci a fare restare. Bello, intrattiene, ha un bel cuore. Lo scopriremo solo vivendo“. Nel video Manuela è molto espansiva con Luciano e ciò innervosisce il suo fidanzato, anche perché i due sembrano molto in sintonia. Luciano sfotte Stefano in video: “Ciao Stefano, io me la prendo“, riferendosi alla fidanzata. Sguardi, sorrisi, provocazioni: i due si stanno avvicinando molto più di quanto Stefano potesse pensare.

La reazione di Stefano: “Durante il giorno io non sfioro nessuno e ce ne sta parecchio di potenziale. Io sto bene anche senza di lei.“, dice a Filippo in riferimento alle tentatrici. Stefano parla con Federico e cerca di capire il motivo delle sue parole: “Se voleva lasciarmi, poteva farlo“.