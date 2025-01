Ecco quali sono le location di Questi fantasmi, il film diretto da Alessandro Gassmann tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo.

Questi fantasmi è una delle più celebri commedie teatrali di Eduardo De Filippo e, come molte altre, è stata realizzata una trasposizione cinematografica. Era già successo per Natale in casa Cupiello, Sabato, Domenica e Lunedì, Non ti pago, Filumena Marturano e Napoli Milionaria!, tutte trasmesse da Rai 1. A dirigere la trasposizione cinematografica di Questi fantasmi è stato Alessandro Gassmann: vediamo ora quali sono le location del film Questi fantasmi.

Questi fantasmi: le location del film

La storia raccontata in Questi fantasmi è ambientata a Napoli e ha per protagonisti Pasquale Lojacono e la moglie Maria: una coppia in crisi e che attraversa un momento di difficoltà economiche. Il proprietario di un appartamento offre però a Pasquale l’opportunità di vivere nella sua casa gratuitamente se dimostrerà che non ci sono i fantasmi, come si dice. Pasquale si convince però ben presto che i fantasmi ci siano, visto che ogni giorno trova dei soldi. Peccato che a lasciarli sia l’amante della moglie.

Anna Foglietta

Questi fantasmi è stato girato interamente nel centro storico di Napoli: le riprese sono durate in totale cinque settimane e sono state effettuate tra maggio e giugno del 2024. Non ci sono scene che siano state girate al di fuori di Napoli.

Questi fantasmi: il cast del film

Alessandro Gassmann è solamente il regista di Questi fantasmi e non ha alcun ruolo all’interno della commedia, sono invece presenti diversi altri celebri protagonisti del cinema e delle fiction italiane. Il protagonista Pasquale Lojacono è invece interpretato da Massimiliano Gallo mentre Anna Foglietta veste i panni della moglie Maria.

Nel cast principale di Questi fantasmi troviamo poi anche Alessio Lapice, Viviana Cangiano, Tony Laudadio, Maurizio Casagrande e Gea Martire.