Affari Tuoi: cambia troppe volte pacco e perde tutto

La protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 29 dicembre è stata Noemi, la concorrente delle Marche.

“Mai lasciare la vecchia strada per quella nuova”, dice un vecchio proverbio. Proverbio che in questo caso Noemi, la concorrente delle Marche che è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 29 dicembre 2024. Nel corso della sua partita la concorrente ha cambiato per ben due volte pacco e alla fine è tornata a casa senza vincere nulla. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo nel corso di tutta la puntata.

Affari Tuoi: la puntata di domenica 29 dicembre

Noemi è stata accompagnata in studio dalla sorella Valentina e ha iniziato la propria partita con il pacco numero 6. La partita si è subito messa in salita per lei, basti pensare che tra i pacchi chiamati inizialmente ci sono stati anche quelli da 30.000 e da 50.000 euro. La prima offerta è stata di 40.000 euro che Noemi, in accordo con la sorella, ha deciso di rifiutare.

Stefano De Martino

La seconda proposta del dottore è stata quella di cambiare il pacco e quella volta Noemi l’ha accettata prendendo il pacco numero 1 ma ha scelto di non aprire il 6. Dopo aver aperto il pacco da 75.000 euro, la concorrente delle Marche ha eliminato anche i premi da 20.000 e da 10.000 euro.

A quel punto, a sorpresa, ha accettato un altro cambio pacco riprendendosi quel 6 che aveva abbandonato poco prima. Poi ha chiamato il pacco numero 1 scoprendo che al suo interno c’era il premio da 5.000 euro: al momento l’idea di lasciarlo è sembrata buona ma si è rivelata invece pessima.

Con la continuazione della partita e dopo che anche il premio di 300.000 euro è stato eliminato, il dottore ha offerto un terzo cambio pacco. Noemi avrebbe voluto accettarlo e prendere l’8 ma alla fine, su consiglio della sorella, ha rifiutato la proposta: ha tenuto il 6 al cui interno erano presenti solo 20 euro.