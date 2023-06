Ecco quali sono le location di Una famiglia mostruosa, la commedia con protagonisti Cristiano Caccamo e Emanuela Rei.

Nel 2021 è uscito nelle sale cinematografiche Una famiglia mostruosa, la commedia diretta da Volfango De Biasi che è una sorta di versione all’Italia della famiglia Addams. I protagonisti del film sono Adalberto e Luna, una coppia di fidanzati all’apparenza come le altre, peccato che la famiglia di lui non sia proprio comune: il padre è un vampiro, la mamma è una strega, il fratello è un Frankenstein, la sorellina è una vampiretta, la nonna un fantasma. E anche Adalberto non è un ragazzo come gli alti ma è un lupo mannaro che cerca però di tenere nascosta la propria identità. Vediamo ora quali sono le location di Una famiglia mostruosa.

Una famiglia mostruosa: le location del film

Una delle location principali di Una famiglia mostruosa è Villa Parisi (villa che è stata la dimora di Paolina Bonaparte) a Frascati. All’interno della villa sono state girate tutte le scene ambientate all’interno del castello dove vive la famiglia letteralmente mostruosa di Adalberto.

Cristiano Caccamo

La facciata esterna del castello è però un’altra che si vede in Una famiglia mostruosa è però un’altra: è quella del Castello Chigi a Castel Fusano (appartenuto alla famiglia Chigi). L’intero film è stato girato nella Regione Lazio, altre scene sono state girate a Roma o nei paesi limitrofi.

Una famiglia mostruosa: il cast del film

A vestire i panni dei due protagonisti principali di Una famiglia mostruosa, Adalberto e Luna, sono Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei. Nel cast del film sono anche presenti Massimo Ghini, Luca Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Paolo Calabresi, Barbara Bouchet, Pippo Franco, Sara Ciocca.

Completano il cast di Una famiglia mostruosa sono Vincenzo Sebastiani, Alessandra Scarci, Gabriele Cristini, Alba De Biasi, Aria De Biasi e Tancredi Testa.

