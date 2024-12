Capodanno in musica 2025: ecco tutti i cantanti dello show di Canale 5

Ecco tutti i cantanti protagonisti di Capodanno in musica 2025, lo show di Canale 5 per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025 su Canale 5 non può mancare l’appuntamento con Capodanno in musica: lo show è condotto da Federica Panicucci e da Fabio Rovazzi e vede la partecipazione di numerosi artisti che faranno compagnia agli spettatori per l’arco di tutta la serata e ben oltre la mezzanotte. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Capodanno in musica 2025 e chi sono tutti i cantanti che si esibiranno sul palco.

Capodanno in musica 2025: la location

A ospitare il palco di Capodanno in musica 2025 è la città di Catania, per la precisione la location scelta è quella della centralissima Piazza del Duomo.

Capodanno in musica 2025: i cantanti

Sono tanti gli artisti che si esibiranno in Piazza del Duomo a Catania a Capodanno in musica, tra questi ci saranno: Gigi D’Alessio, Marco Masini, Paola & Chiara, Umberto Tozzi, Spagna, Riccardo Fogli, Riki, LDA, Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, Ludwig, Mida, Mietta, Paolo Meneguzzi e i Vida Loca.

Come già avvenuto anche lo scorso anno, oltre ai cantanti che abbiamo elencato saranno presenti anche diversi giovani artisti usciti dalla scuola più famosa di Canale 5, parliamo ovviamente della scuola di Amici.

Dove vedere Capodanno in musica 2025 in streaming e in TV

Oltre che su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity (la piattaforma on demand completamente gratuita di Mediaset, a crisi può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo connesso alla rete, che sia la smart TV, lo smartphone, il tablet o il computer), è possibile ascoltare tutte le esibizioni dei vari artisti presenti a Capodanno in musica anche alla radio sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo e Radio Subasio.