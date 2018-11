Quello che non sapevi su Barbara De Rossi: il tatuaggio, la figlia e le relazioni amorose!

Dalla malattia alla vita privata, passando per alcune curiosità sulla sua carriera: scopriamo quello che c’è da sapere su Barbara De Rossi.

Barbara De Rossi, nasce il 09 agosto 1960 (segno zodiacale Leone) è diventata nota in Italia per essere un’attrice e una conduttrice di grandissimo talento, e che ha preso parte a numerose produzioni e show televisivi. Scopriamo alcune curiosità sull’attrice e sulla sua vita privata: dalla malattia alle sue relazioni sentimentali.

Barbara De Rossi: quello che non sai sull’attrice

– Ha avuto un rapporto complicato con suo padre, che avrebbe fatto di tutto pur di impedirle di diventare attrice. E’ stato Marcello Mastroianni a convincerlo a far recitare sua figlia nel suo film di debutto, Così come sei, rassicurandolo sulla serietà del progetto.

– Il suo sogno è quello di lavorare in un film con il suo idolo: Al Pacino.

– Ha un tatuaggio su una spalla con la lettera “M”, dedicato a sua figlia Martina.

– L’attrice è appassionata di ballo e di pattinaggio.

– Per una disfunzione ormonale l’attrice è stata costretta ad assumere il progesterone, ma per fortuna la cura le è servita a guarire definitivamente dal problema. La malattia di Barbara De Rossi le ha procurato l’aumento di due taglie.

Barbara De Rossi: il fidanzato e la vita privata

Nel 1988 l’attrice ha sposato Andrea Busiri Vici, per poi divorziare due anni più tardi. Nel 1995 resta incinta del ballerino serbo Branko Tesanovic, da cui ha sua figlia Martina. Nel 2010 divorzia per la seconda volta, e poco tempo dopo comincia una relazione con Anthony Manfredonia.

La relazione con Manfredonia terminerà con una denuncia per violenze fisiche e psicologiche da parte dell’attrice, e in seguito l’uomo verrà arrestato per stalking anche da un’altra sua ex. Dal 2015 il fidanzato di Barbara De Rossi è Simone Fratini, ex modello fiorentino e imprenditore di 11 anni più giovane di lei. “Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni”, ha raccontato a tremenza.it