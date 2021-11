Quelli che… il lunedì diventa Quelli che… il giovedì: cambio di giorno per il programma con Mia Ceran, Luca e Paolo.

Da Quelli che… il lunedì diventa Quelli che… il giovedì. Cambia infatti il giorno della messa in onda del programma condotto dal trio Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu: dai piani alti di Rai 2 sperano che con la nuova collocazione, sempre in prima serata, gli ascolti della trasmissione possano migliorare. Al lunedì la concorrenza sulle altre reti non manca di certo: da quella di Rai 1, che propone le sue fiction, a quella di Canale 5, con il Grande Fratello Vip.

Quelli che…: quando va in onda

Ricordiamo che da questa stagione Rai 2 ha deciso di spostare in prima serata il programma che, storicamente, andava in onda la domenica pomeriggio. Con le partite del campionato di serie A di calcio che sono sempre più spalmate in orari e giorni diversi, i vertici Rai hanno deciso di far diventare Quelli che il calcio uno show serale in onda al lunedì sera.

Mia Ceran

L’esperimento fino a questo momento non ha però convinto del tutto e c’è anche chi si sta interrogando se non sia stata una scelta troppa affrettata quella di spostare dalla tradizionale collocazione della domenica pomeriggio il programma.

L’esordio del programmo al giovedì sera è in programma per il 4 novembre, sempre alle ore 21.20 circa. Lunedì 1 novembre in prima serata su Rai 2, al posto del programma di Mia Ceran, Luca e Paolo va in onda il film Il fidanzato di mia sorella.

Quelli che…: gli ascolti

Nonostante un debutto promettente, la prima puntata di Quelli che… andata in onda lunedì 4 ottobre aveva fatto registrare uno share del 4,3%, gli ascolti si sono poi abbassati arrivando al 2,6%. Per questo motivo si è decido di provare a cambiare il giorno della messa in onda del programma. Basterà?