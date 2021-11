Ecco alcune indiscrezioni sulle anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata che andrà in onda oggi: al capolinea la relazione tra Gemma e Costabile mentre tra Ida e Diego le cose vanno a gonfie vele.

Dopo la “sosta” di ieri, Uomini e Donne riprende con le sue dinamiche nella puntata di oggi. A quanto pare, come riportato da alcune indiscrezioni, la storia tra Gemma Galgani e Costabile sembra arrivare al capolinea. Diversa la situazione per Ida Platano che ha messo una pietra sopra alla conoscenza con Marcello e sta frequentando Diego con il quale le cose vanno molto bene.

Gemma e Costabile bloccano la frequentazione: scintille per Ida e Diego

Gemma Glagani e Costabile sono in rotta. A quanto anticipato sul web, i due sono al limite a causa di alcuni comportamenti del cavaliere che non sono andati a genio alla dama torinese. Stando a quanto affermato da Gemma, Costabile non sarebbe stato per nulla presente negli ultimi giorni con chiamate e messaggi. Il cavaliere si difende sottolineando che al di là della presenza sul cellulare ha invitato la dama a trascorrere una vacanza con lui e che questo conta molto di più. Le polemiche continuano fino a che Costabile accusa Gemma di stare in trasmissione solo per la notorietà dando ragione a Tina Cipollari. Per il trono over però ci sono anche belle notizie. Ida Platano e Diego Tavani escono insieme e si danno un primo bacio. Tra loro sembra che le cose vadano in fretta e a gonfie vele.