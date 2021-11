Quella di martedì 2 novembre è l’ultima puntata di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani come conduttori di Striscia la Notizia.

L’avventura di Vanessa Incontrada e di Alessandro Siani alla conduzione di Striscia la Notizia è giunta al termine: quella di martedì 2 novembre 2021 è infatti la loro ultima puntata dietro il bancone della storica e celebre trasmissione di Canale 5. Mediaset ha infatti annunciato un cambio alla guida del programma: chissà se le polemiche seguite al tapiro consegnato a Valerio Staffelli ad Ambra Angiolini, per la fine della sua storia d’amore con Massimiliano Allegri, hanno inciso su questa decisione. Ufficialmente no, ma il dubbio tra gli spettatori rimane.

Striscia la Notizia: i conduttori da novembre 2021

Al posto di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani alla conduzione di Striscia la Notizia da mercoledì 3 novembre 2021 troveremo Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Sergio Friscia

“Ringrazio Antonio Ricci. Sono felice di essere l’unico conduttore, in 34 edizioni di Striscia, ad avere il cognome che fa rima col titolo del programma. Forse mi avrà scelto per questo Sono certo che con Robertino ci divertiremo tantissimo” ha commentato Sergio Friscia, come riportato da TgCom24. Per lui non è la prima volta a Striscia la Notizia: è stato uno degli inviati nel 2011 e poi conduttore nel 2020.

Percorso simile quello di Roberto Lipari, che per due anni è stato uno degli inviati del Tg satirico e ora è arrivato, per la prima volta a differenza di Sergio Friscia, alla conduzione.

“Saluto e ringrazio Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, artefici, sotto la guida del grande Antonio Ricci, di un inizio di stagione strepitoso, all’insegna di stile, arguzia e intelligenza, che ha trovato grande riscontro su tutte le fasce di pubblico. E do il benvenuto alla nuova coppia, composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari, alla quale faccio il nostro più grande in bocca al lupo” è stato invece il commento di Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5.