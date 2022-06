Catenine, braccialettini e collane sono superati? E allora soldi, ma quanto mettere nella busta per un battesimo?

Se catenine, braccialettini o ciondolini possono sembrare superati per un battesimo e non c’è proprio nulla che venga in mente da regalare al piccolo battezzato, ecco che ci si indirizza sulla busta con i soldi. Certo, i soldi in genere rappresentano la famosa “ultima spiaggia”, quando proprio non si sa cosa fare, però nel caso del battesimo non sono proprio un’idea sbagliata. A mamma e papà e al piccolo possono essere utili per l’acquisto di prodotti e materiali per il bambino.

Busta battesimo: quanti soldi mettere

Quanto mettere nella busta per un battesimo però è a discrezione di ognuno: nonni, zii, parenti e amici invitati ad un battesimo scelgono quanto denaro mettere in base alle proprie volontà e disponibilità. A pesare ovviamente può pure essere il grado di parentela: più sarete vicini alla famiglia del piccolo, più certamente vorrete contribuire.

Solitamente si propende per una cifra che va dai 100 euro in su: ma la coppia apprezzerà ovviamente qualunque gesto del proprio invitato. Un regalo, quello contenuto nelle buste, che potrebbe servire ad aprire un conto al piccolo o di mettere via i soldi per lui.

Un’accortezza: potete accompagnare il tutto con una frase per battesimo che impreziosirà il vostro regalo.

Busta battesimo: madrina e padrino, il regalo

Ovviamente il regalo, in termini economici, potrà crescere se parliamo di quello da parte di madrina e padrino di battesimo, che potrebbero inserire nella busta anche tre o quattro volte la cifra di un semplice invitato. Questo per il ruolo che loro avranno nella crescita del bambino, scelti appositamente per quello dai genitori.

