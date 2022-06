Che cos’è il bonus musica 2022? Si tratta di uno dei tanti incentivi stabiliti dal Governo. Vediamo a chi spetta e in cosa consiste.

Tra i tanti incentivi stanziati dal Governo, c’è anche il bonus musica 2022. Destinato a tutti i genitori che hanno figli minorenni a carico, serve per iscrivere gli stessi a conservatori, bande, cori e scuole di musica. Vediamo quali sono i requisiti per accedere e in che modo viene corrisposto il contributo.

Bonus musica 2022: cos’è e a chi spetta?

I genitori che hanno figli tra i 5 e i 18 anni possono avere accesso al bonus musica 2022. L’incentivo è destinato ad aiutare le famiglie che devono sostenere spese per iscrivere i bambini ad istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali o cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica amministrazione.

Per accedere al contributo, che copre le spese fino ad un massimo di 1,000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i nuclei familiari devono avere un reddito complessivo inferiore o pari a 36mila euro. Pertanto, coloro che superano questa soglia non hanno accesso al bonus musica 2022.

L’incentivo destinato alla formazione musicale dei bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni non verrà corrisposto in denaro liquido, come avvenuto per altri bonus, ma come detrazione Irpef del 19%. E’ bene sottolineare che i pagamenti, per essere riconosciuti, devono essere stati effettuati con mezzo tracciabile. Quindi, carte di debito, di credito o prepagate, versamento postale/bancario oppure assegni.

Come richiedere l’incentivo?

Per ottenere il bonus musica, a patto che si abbiano i requisiti citati sopra, è necessario l’apposito modello 730 entro il 30 settembre 2022. La detrazione si trova nel Quadro E – Oneri e Spese, righi da E8 a E10 della sezione Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta con codice 45. Se si hanno più figli iscritti ad istituti musicali occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando sempre lo stesso codice e i costi sostenuti.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG