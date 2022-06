Dove si trova l’Antonello Colonna Resort & Spa? Nato per volontà del noto chef, è una delle strutture ricettive italiane più gettonate.

Situato nel cuore dei castelli romani, precisamente a Labico, Antonello Colonna Resort & Spa è la struttura ricettiva che il noto chef ha aperto nel 2012 con uno scopo ben preciso: unire il buon cibo all’arte, all’architettura e al benessere. Vediamo cosa offre e perché quanti vi hanno soggiornato lo descrivono come “fuori dal mondo ma a due passi dal Colosseo“.

Antonello Colonna Resort&Spa: dove si trova e cosa offre

Comune in provincia di Roma, Labico ospita dal 2012 un struttura ricettiva a dir poco esclusiva. Stiamo parlando di Antonello Colonna Resort & Spa, di proprietà del famoso chef stellato. Immerso nel cuore dei castelli romani, dispone di 12 camere con orto-giardino, un ristorante d’autore, una piscina con acqua termale, un centro benessere, un’azienda agricola e un parco di 20 ettari.

Non solo ambienti dedicati al relax, la tenuta vanta spazi destinati ad eventi privati (sfilate, mostre, presentazioni, eventi aziendali, ricevimenti privati, incontri, conferenze, laboratori, seminari, spettacoli, proiezioni ed esibizioni), temporary gallery e percorsi naturalistici. Per consentire lunghe passeggiate ai suoi ospiti, lo chef Colonna ha fortemente voluto il restauro dell’antica via Labicana, di epoca romana.

La Spa offre diversi trattamenti, sia per il viso che per il corpo. Inoltre, gli ospiti possono scegliere di usufruire della piscina con acqua oligominerale a 32°C, della sauna, del bagno turco e del frigidarium.

Antonello Colonna Resort & Spa: prezzi

L’Antonello Colonna Resort & Spa è nato con uno scopo ben preciso: unire il buon cibo all’arte, all’architettura e al benessere. Non a caso, la struttura sorge sulla via del cibo, la via consolare Labicana, che la collega al Colosseo. E’ per questo che quanti vi soggiornano la descrivono come “completamente fuori dal mondo ma a due passi dal Colosseo“. Per quel che riguarda i prezzi, durante l’alta stagione una notte in camera doppia parte da 300 euro.

