Milioni di follower la seguono sui social e, attraverso Instagram e TikTok – dove è diventata una vera star – Elisa Maino ha mostrato la sua splendida casa milanese! Scopriamola…

Avete mai visto dove vive la stella dei social Elisa Maino? Partiamo alla scoperta di tutti i segreti (mozzafiato) del nido della tiktoker nel cuore di Milano, in cui non mancano accenti di lusso e in cui regna un imperativo: stare comodi! Ecco tutto quello che la webstar ha mostrato al suo pubblico di follower in alcuni video online!

Dove vive Elisa Maino: la casa della titktoker a Milano

Per realizzare il suo nido da sogno nel cuore di Milano, la webstar italiana Elisa Maino ha scelto elementi moderni e linee essenziali, con un gioco di chiaroscuri che domina gli ambienti e si intreccia con i soffitti interamente bianchi in cui spiccano travi a vista total white.

A casa di Elisa Maino non mancano doccia relax e vasca da bagno super comfort, così come vasi di fiori e una intensa luce naturale a filtrare dalle ampie vetrate. Tra gli spazi della sua deliziosa residenza milanese, non poteva certo mancare una cabina armadio extra lusso, così come una zona make-up con decine di luci a illuminare i grandi specchi per i momenti beauty dell’influencer.

I bagni della casa di Elisa Maino, tra dettagli ultra chic e luci soffuse

Per i bagni della sua casa, Elisa Maino si è affidata agli esperti di Ideal Standard e il risultato è spettacolare: “Sono riusciti a interpretare le mie esigenze con eleganza e stile“, ha spiegato la titktoker su Instagram, mostrando ai follower com’è fatta la sua residenza nel capoluogo lombardo…

La casa di Elisa Maino “ama la natura”

Nella splendida casa moderna di Elisa Maino, un occhio di riguardo punta dritto al rispetto per l’ambiente. A parlare di questo aspetto è stata la stessa tiktoker su Instagram, spiegando come la sua abitazione sia dotata di “un piccolo contributo concreto per la natura“.

Nello specifico, i pavimenti dell’appartamento si compongono di una moquette in Econyl, realizzata al 100% con il recupero di rifiuti di nylon, e di parquet derivato da foreste certificate FSC, gestite in maniera interamente sostenibile. “La miglior scelta che potessi fare“, ha concluso Elisa Maino.

Riproduzione riservata © 2022 - DG