Il termine è utilizzato nel mondo dell’economia e dell’informatica. Scopriamo qual è il suo significato.

Default è una parola inglese molto utilizzata anche in Italia in svariati ambiti anche differenti. Questo termine si usa infatti in economia e anche in informatica con significati diversi. La parola ormai è entrata nel dizionario di molte persone, ma alcuni hanno ancora dubbi in merito al suo significato. Scopriamo quindi cosa vuole dire nello specifico e quando è possibile utilizzarla in maniera corretta.

Origini : è una parola inglese che ha origine dall’espressione francese défaut, ossia “difetto”.

: è una parola inglese che ha origine dall’espressione francese défaut, ossia “difetto”. Quando si usa : si utilizza per intendere un’inadempienza o un’omissione nel mondo dell’economia. La parola si utilizza anche nel mondo dell’informatica quando si riporta alle impostazioni iniziali un hardware o software.

: si utilizza per intendere un’inadempienza o un’omissione nel mondo dell’economia. La parola si utilizza anche nel mondo dell’informatica quando si riporta alle impostazioni iniziali un hardware o software. Lingua : inglese

: inglese Diffusione: globale.

Il significato di default

Risparmio

Il termine default è una parola inglese che deriva dall’espressione francese défaut, ossia “difetto”. Questa ha svariati impieghi in numerosi ambiti diversi e in ognuno di essi prende un significato leggermente diverso.

Nel mondo dell’economia, la parola si usa per esprimere il fallimento di qualcosa a causa della mancanza di soldi. Si usa quindi per intendere un’inadempienza oppure un’omissione di vario tipo. Spesso capita di sentir parlare di uno Stato che va in default, ossia fallisce a colpa di problemi economici.

Il termine ha un significato diverso nel mondo dell’informatica. In questo caso, l’espressione si può tradurre in italiano come “predefinito”. Si usa la parola per intendere quando si riporta un hardware o un software alle impostazioni standard.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici che permettono di capire come utilizzare il neologismo in maniera corretta:

“Uno Stato può fallire nel caso finisca in default economico”.

“Le banche hanno notificato da un mese l’event of default, ovvero la sussistenza di impatto che modifica i termini di contratto”.

“Salvatore Aranzulla, ha spiegato svariate volte l’importanza di resettare lo smartphone alle impostazioni di default quando questo non funziona bene”.

