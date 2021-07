Le più belle frasi di Battesimo da dedicare in occasione di questo giorno tanto speciale: dagli auguri classici alle frasi di Papa Francesco.

Il Battesimo è come una nuova nascita per il piccolo che entra a far parte della grande famiglia della Chiesa. Il giorno del Battesimo è anche un momento di ritrovo in cui nonni, zii e amici si riuniscono per festeggiare la gioia di questo sacramento per il nuovo arrivato in famiglia. Vediamo come esprimere la propria felicità per questo evento con delle frasi per il Battesimo a cui ispirarsi per il biglietto di auguri.

Frasi di auguri per il Battesimo

Dopo aver visto le più belle frasi da dedicare in occasione del battesimo se si è stati scelti come padrino o madrina, vediamo una selezione degli auguri per il Battesimo più belli, simpatici e sentiti da dedicare in occasione di un momento così importante. Partiamo dalle frasi per il battesimo per una bimba o per un bimbo da parte di zii o nonni.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Bambina battesimo chiesa genitori

– Quando sei nato sei entrato a far parte della nostra famiglia, oggi entri a far parte di una famiglia ancora più grande. Che ti possa essere di aiuto in un cammino di felicità e gioia.

– Con tanta gioia ci uniamo alla vostra felicità per questo lieto eventi. Tanti auguri dagli zii!

– Oggi fai il tuo primo piccolo passo nell’avvicinarti a Dio. Tendigli la mano ed affidati a Lui: saprà guidarti e proteggerti.

– Faremo in modo di ricordarti questo giorno per sempre. Sei la gioia dei nostri occhi e da oggi sei ancora più luminoso grazie alla parola di Dio. Auguri nipote nostro.

– Il compito di un nonno è guidare i propri nipoti lungo la loro strada, oggi il nostro cuore ti accompagna verso il tuo primo Sacramento. Auguri per il battesimo.

– Tanti auguri per il suo Battesimo alla nostra nipotina, una creatura unica che con fiducia vediamo crescere ogni giorno.

Frasi battesimo bimbo e bimba: gli auguri classici

Tra le frasi più classiche indicate per gli invitati al Battesimo abbiamo raccolto le più significative. Queste frasi, brevi ma sentite, sono perfette per accompagnare il bigliettino di auguri.

– Una grande festa per un piccolo tesoro. Auguri!

– Che la vita ti sorrida sempre, piccolo, non dimenticarti di donare i tuoi sorrisi a tutti coloro che ti amano e ti saranno vicini.

– Una luce si è accesa nel tuo cuore, abbi cura di tenerla sempre viva.

– In questo giorno speciale, siamo vicini a voi e al vostro bambino con tutto il nostro affetto.

Vediamo anche alcune delle più belle frasi per il battesimo di Papa Francesco.

Papa Francesco

– Il Battesimo è il miglior regalo che abbiamo ricevuto: ci fa appartenere a Dio e ci dona la gioia della salvezza.

– Il Battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile; è l’arcobaleno divino sulla nostra vita.

– C’è un prima e un dopo il Battesimo. Il Battesimo permette a Cristo di vivere in noi e a noi di vivere uniti a Lui.

– Il Battesimo non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza, non è lo stesso un bambino battezzato e un bambino non battezzato, non è lo stesso una persona battezzata o una persona non battezzata, no, con il battesimo veniamo immersi nel più grande atto d’amore di tutta la storia e grazie a questo possiamo vivere una vita nuova.