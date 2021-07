Chi può fare da madrina e padrino di battesimo? Quanti padrini si possono avere e quali sono i requisiti che bisogna rispettare?

Il compito delle figure di madrina e padrino di battesimo è quello di accompagnare il bambino che sta per ricevere il sacramento del battesimo e di guidarlo nel suo cammino cristiano. Contrariamente a quanto si possa pensare la presenza di padrino e madrina al battesimo non è obbligatoria. Nel codice di diritto canonico, infatti, si può leggere “Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino”. Vediamo quali sono i requisiti necessari per rivestire questi ruoli.

Padrino o madrina di battesimo: i requisiti

Il padrino e la madrina per poter ricoprire questo ruolo devono innanzitutto essere stati scelti dai genitori del battezzando o dal battezzando stesso (se adulto). Per poter ricoprire il ruolo è necessario avere almeno sedici anni compiuti. Per poter fare da madrina o da padrino è necessario altresì aver ricevuto il sacramento della cresima e condurre una vita nel rispetto dei principi della fede cristiana.

Bambina battesimo chiesa genitori

Bisogna precisare, inoltre, che il ruolo non può essere ricoperto dai genitori del battezzando. Per finire è necessario essere cattolici e non aver ricevuto pene canoniche. C’è però un’eccezione per chi appartiene a comunità diverse da quella cattolica, ovvero la possibilità di partecipare insieme a un padrino cattolico, in veste di testimone del battesimo.

Battesimo: padrino e madrina

Cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande più comuni che riguardano la scelta di padrino e madrina. Per prima cosa si sente spesso chiedere quale sia il numero di padrini consentiti. Come definito dal diritto canonico al battesimo ci può essere un padrino e una madrina, oppure uno solo dei due: ovvero un solo padrino o una sola madrina.

In genere, quindi, non si ammettono due padrini o due madrine che abbiano lo stesso sesso e non è permesso avere un numero maggiore di padrini o madrine, che devono essere quindi al massimo due. Per poter fare da padrino o madrina è importante rispettare i principi della Chiesa, questo significa che non è possibile rivestire il ruolo se si è divorziati o se si convive.