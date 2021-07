Cerchi la dedica perfetta per gli auguri di compleanno per bambini? Ecco una raccolta di frasi da cui trarre ispirazione.

L’augurio da dedicare in occasione del compleanno deve essere scelto con cura, ma spesso quando ci si ritrova a dover scrivere la fatidica frase sul biglietto la mente è sgombra dalle idee e non è facile trovare le parole giuste. Per questo abbiamo raccolto le frasi più belle per gli auguri di compleanno per bambini in modo da darvi la giusta ispirazione per creare un biglietto di auguri indimenticabile!

Auguri di buon compleanno per bambini

Il giorno del compleanno è l’occasione migliore per esprimere il proprio affetto verso il festeggiato. Anche se i bimbi tendono a dare più attenzione ai regali non bisogna sottovalutare l’impatto di una frase d’auguri che proviene dal cuore. Ecco, perciò, alcune frasi a cui ispirarvi.

Torta di Compleanno

– Mando dei dolci auguri di compleanno al bambino più meraviglioso dell’universo. Che il tuo giorno speciale sia dolce come la tua torta di compleanno. Buon compleanno.

– Una nuova candelina si è accesa per illuminare il cammino della tua vita, soffiala forte per poter cominciare un nuovo anno pieno di felicità e amore. Buon compleanno!

– Per te l’augurio che ogni piccola e grande cosa che il tuo cuore desidera possa realizzarsi. Buon compleanno!

– Un bimbo speciale come te andrebbe festeggiato tutti i giorni, non solo oggi. Buon compleanno di cuore.

– Il mondo è pieno di meraviglie da scoprire, non far passare nemmeno un giorno senza mai stupirti di qualcosa! Buon compleanno!

– Prendi fiato e stai più vicino, sulla torta c’è una nuova candelina! Chiudi gli occhi e sogna un pochino, il tuo pensiero è un bel regalino! Buon compleanno!

Frasi per i genitori

Dopo la gioia della nascita, non c’è niente di più bello per un genitore se non condividere la gioia del compleanno con il proprio piccolo ometto o con la sua dolce principessa. Vediamo alcune delle frasi di compleanno per bambini più belle e sentite da dedicare ai propri figli.

Regalo

– Uno è il bambino più bello del mondo, uno è il suo posto nel girotondo, uno è l’amore di mamma e papà, uno è l’anno che compie già.

– A te, che di anno in anno sei sempre più caro e più bello, dolcissimi auguri per il tuo quarto compleanno.

– Hai raggiunto un’altra meta, è passato un altro anno, in questo giorno speciale ti auguro di avere sempre tanta voglia di crescere: tanti auguri da mamma e papà.

– Ogni anno che passa mi ricorda il regalo più bello che la vita mi ha fatto regalandomi Te, e oggi io ti regalo i miei migliori auguri, figlio mio!

– Sei sempre stata la principessa di casa e nel giorno del tuo compleanno voglio che tu ti senta una regina. Oggi è un giorno speciale tutto dedicato a te! Tanti auguri di buon compleanno piccola mia!