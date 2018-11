Quanto conosci Luca Zingaretti? Dalla vita privata alla carriera, le curiosità imperdibili

Luca Zingaretti è famoso per la sua interpretazione del commissario Montalbano, ma chi è nella vita privata? Scopriamolo!

Sono iniziate le nuove puntate de “Il commissario Montalbano“, la serie tv tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, che da anni riscuote sempre un grande successo.

Il merito, oltre che dell’autore, è anche del protagonista Luca Zingaretti, uno degli attori italiani più talentuosi del momento. Molto riservato, della sua vita privata si sa ben poco. Per questo abbiamo raccolto qualche curiosità sul suo conto, dagli amori alla carriera.

Luca Zingaretti: altezza ed età

– Non è una bellezza classica, ma molte donne amano Luca Zingaretti e lo ritengono affascinante. Eppure, sapete quanto è alto? Solo 165 cm!

– Zingaretti è nato l’11 novembre 1961 (sotto il segno dello Scorpione) a Roma (no, non è Siciliano come Montalbano).

Luca Zingaretti: la moglie e i figli

– Luca Zingaretti si è sposato nel 2012 con la bellissima attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set di “Cefalonia“. Come ha dichiarato la Ranieri, i due erano amici da molto tempo e hanno iniziato una relazione nel 2005.

– Zingaretti e Luisa Ranieri hanno due figlie: Emma, nata nel 2011, e Bianca, nata nel 2015.

Prima di Luisa, Luca era sposato con la scrittrice e giornalista Margherita D’Amico, nipote di Suso Cecchi D’Amico. La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato nel 2008.

Luca Zingaretti: film e programmi televisivi

– Zingaretti ha debuttato in teatro negli anni ’80, mentre negli anni ’90 è approdato al cinema con i film “Gli occhiali d’oro“, “Il branco” , “Castle Freak“, “Vite Strozzate“, “Artemisia. Passione estrema” e “Rewind“. Tra gli ultimi film interpretati troviamo: “Tutte le donne della mia vita“, “Mio fratello è figlio unico“, “Sanguepazzo“, “Immaturi – il viaggio“.

– Tra le serie TV in cui ha recitato, troviamo “Il giovane Mussolini“, in cui interpretava Pietro Nenni, e “La piovra 8 – Lo scandalo“, in cui vestiva i panni del boss Pietro Favignana.

– Nel 1999 Zingaretti ha iniziato ad interpretare Salvo Montalbano nella serie tv “Il commissario Montalbano“, il suo ruolo di maggior successo.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

Lucia Zingaretti e Luisa Ranieri fanno la loro prima apparizione come coppia in Tv da Fabio Fazio il 04 novembre 2018,

Fonte foto: https://www.instagram.com/luc_zingaretti/