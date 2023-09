Ecco quando inizia Le Iene 2023, la nuova stagione del programma di Italia 1 condotto per la prima volta da Veronica Gentili.

E’ uno dei programmi che possiamo definire storici di Italia 1, un appuntamento fisso che dura dal 1997 e ora c’è attesa per vedere la nuova edizione. Di che cosa stiamo parlando? De Le Iene 2023, che è pronto a tornare con tante novità rispetto al passato. La prima riguarda la conduttrice: il rimescolamento avvenuto all’interno di Mediaset negli ultimi mei ha infatti coinvolto anche il programma di Italia 1 che, per la prima volta, sarà condotto da Veronica Gentili, che ha preso il posto di Belen Rodriguez. Ma quando inizia Le Iene 2023?

Le Iene 2023: quando inizia il programma?

La prima puntata de Le Iene 2023 andrà in onda martedì 3 ottobre, come sempre in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.25 circa. L’appuntamento con gli spettatori del programma sarà poi ogni settimana, sempre al martedì e sempre alla stessa ora.

Veronica Gentili

Oltre che su Italia 1, Le Iene 2023 può essere visto anche in streaming (sia in diretta che non) collegandosi alla piattaforma on demand Mediaset Infinity. Si può accedere a Mediaset Infinity da qualsiasi dispositivo (che sia il computer, lo smartphone, il tablet o il computer) in maniera del tutto gratuita.

Le Iene 2023: i conduttori

Come detto in precedenza, a condurre Le Iene 2023 è Veronica Gentili che è però affiancata in studio da tre vecchie conoscenze del programma: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, tutti già protagonisti con i loro interventi comici anche nel corso delle ultime edizioni del programma.

Poi non mancheranno gli storici inviati che si occuperanno dei più svariati temi, dai fatti di cronaca e di attualità fino ai servizi più leggeri e comici. Non resta che aspettare martedì 3 ottobre per vedere la nuova edizione de Le Iene.