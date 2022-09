Ecco dove vedere tutti gli episodi di Imma Tataranni in streaming (e gratis), sin dalla prima stagione fino agli ultimi.

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è una fiction Rai di maggiore successo degli ultimi anni, capace di conquistare sia il fedele pubblico delle serie in onda su Rai 1, sia coloro che generalmente sono meno appassionati di questo genere. La prima stagione è andata in onda nel 2019 e i sei episodi che l’hanno composto hanno fatto registrare ottimi dati di ascolto, tanto che il rinnovo per la seconda stagione (la cui programmazione televisiva è stata divisa in due parti) è stato praticamente automatico. Se non l’avete mai visti o volete rivederli tutti dall’inizio, ecco come vedere gli episodi Imma Tataranni in streaming.

Dove vedere Imma Tataranni in streaming

Dove vedere gli episodi di Imma Tataranni in streaming e gratis? Basta collegarsi su RaiPlay, la piattaforma on demand completamente gratuita della Rai, per poter vedere tutte le puntate, comprese quelle della prima stagione. Ovviamente su RaiPlay possono essere visti gli episodi in streaming in diretta, in contemporanea con la messa in onda televisiva, che in qualsiasi altro momento semplicemente collegarsi al sito.

Ricordiamo inoltre che si può accedere a RaiPlay sia da Smart TV che da computer, attraverso il sito ufficiale, ma anche da smartphone o da tablet attraverso l’apposita App.

Imma Tataranni: il cast e la trama della serie TV

Imma Tataranni – Sostituto procuratore è una serie Tv tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e ha per protagonista la sostituta procuratrice di Matera, una donna dalla memoria formidabile che è impegnata a risolvere i vari casi che le vengono assegnati, spesso con metodi non tradizionali.

La protagonista è interpretata da Vanessa Scalera, nel cast della serie TV troviamo poi anche Massimiliano Gallo, Alessio Lapice, Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso, Carlo De Ruggieri e Ester Pantano.

