Appassionati di Matrix e dello style anni ’90 riunitevi: Pull and Bear ha lanciato una capsule esclusiva che omaggia Neo e Co. Una collezione unica e imperdibile.

Attualmente è la collezione più venduta di Pull and Bear, e forse probabile sarà la capsule memorabile di quest’anno: il marchio spagnolo ha ben pensato di cavalcare l’onda vintage, tra cui gli anni ’90 sono protagonisti, dedicando una capsule speciale ad un film icona come Matrix. I colori della collezione, completamente ispirati all’estetica del film sono un viaggio visivo che piacerà agli appassionati: una linea sportiva e comoda, che comprende outfit e accessori.

Pull and Bear x The Matrix: la capsule dedicata al film

La Stampa algoritmo, i volti di Neo, Trinity e Morfeo, i personaggi del film icona della fantascienza e che ha decretato definitivamente il successo di Keanu Reeves, sono le fantasie prescelte decisamente anni ’90 che caratterizzano la capsule Matrix.

Ci si poteva aspettare una linea hi-tech, invece l’etichetta storica Sicko 19 che è l’artefice delle capsule del marchio dedicate al mondo dell’entertainment, ha pensato ad un design sportivo, unisex ed oversize.

Per l’occasione e rendere ancora più instagrammabile il tutto, Pull and Bear ha lanciato anche due filtri a prova di Matrix, da poter utilizzare per storie e post che vi mostrino indossare i capi della collezione.

Gli outfit della collezione e dove acquistarla

La più venduta è la felpa nera con cappuccio, che riproduce l’algoritmo e la scritta Matrix: outfit sicuramente rappresentativo della collezione e meno eccentrico. Ma chi desidera un vero e proprio stile baggy anni ’90, si lascerà conquistare dal giubbino di jeans che ha per stampa Neo, Trilogy e Morfeo ad effetto seriale.

Fonte foto: https://www.pullandbear.com/it/uomo/abbigliamento/felpa-the-matrix-personaggi-c1030037021p502424057.html

Non mancano pantaloni, felpe a tema e anche accessori come passamontagna e occhiali alle Neo. Nella capsule sono integrati anche outfit in ecopelle per un perfetto stile Matrix. La collezione è disponibile online e in tutti gli store Pull and Bear.

Fonte foto di copertina:

https://www.pullandbear.com/it/uomo/abbigliamento/felpa-the-matrix-logo-c1030037021p502424063.html