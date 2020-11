Uno dei giorni più attesi dell’anno è arrivato, e può essere un’ottima occasione per buttare via qualcosa e aggiornare il nostro guardaroba. A cominciare dalle t-shirt scontate.

Con il Black Friday possiamo arricchire il nostro guardaroba approfittando dei diversi modelli di t-shirt scontate, colorate, lunghe, crop, per valorizzare sempre e ovunque il nostro style. Le magliette sono sicuramente quell’outfit che ci salva ad ogni stagione, anche in inverno: a mezza manica ma dal tessuto doppio, a manica lunga, quelle in lana, e il mezzo collo perfetto per realizzare dei look a strati.

T-shirt scontate su Amazon: i modelli must have

Basic, particolari, da abbinare ad un blazer o da indossare sotto un maglione per stare ancora più calde. Non c’è dubbio che la t-shirt piace a tutte, dalle più casual alle più sportive.

– Super basic e colorato, il mezzo collo a manica lunga d’inverno non conosce rivali, pronto a salvarci in quelle mattine fredde in cui uscire ma scortate da un po’ di quel calore che abbiamo lasciato sotto le coperte. Bianco, nero o blu, e con uno sconto così magari anche tutti e tre.

– Chi ha detto che non possiamo indossare le t-shirt a manica corta abbinata ad un cardigan o una felpa? Leggermente oversize ed essenziale, questo modello Adidas è perfetto per jogging, palestra, work out a casa o in quelle giornate del “metto la prima cosa che capita”.

– Un po’ felpa, un po’ t-shirt, un girocollo dalla vestibilità fit e comoda, da indossare anche senza ulteriori outfit se sappiamo di lavorare o trattenerci in ambienti riscaldati.

-E se li collo alto non ti convince, ma hai bisogno di qualcosa di caldo, un girocollo sottile a manica lunga, è l’ideale da indossare sotto maglioni e cardigan. Un capo basic versatile su ogni look.

Quali t-shirt scegliere per l’autunno/inverno

Indispensabili per il nostro guardaroba, anche la scelta del modello giusto di t-shirt va valutata in base alle vostre esigenze, ma anche abitudini. Se generalmente trascorrete molto tempo a lavoro o casa senza troppo movimento, arricchite il guardaroba di t-shirt calde.

Differentemente, se la vostra giornata è frenetica e siete sempre in movimento, acquistate anche t-shirt a manica corta e non troppo pesanti, da abbinare a capispalla, maglioncini e cardigan più pesanti.