Gli stivaletti sono tra le scarpe più scontate più trendy da poter acquistare su Amazon. Con il tacco, in comodi e pratici boots, è il momento di non farseli sfuggire.

Saranno pure il dramma di papà, mariti e fidanzati, ma delle scarpe noi donne non possiamo proprio fare a meno. E la notizia sensazionale è che tra le scarpe scontate su Amazon per il Black Friday, c’è il modello più amato di sempre per l’inverno: gli stivaletti. In versione vintage, texani, combat boots, qualsiasi modello può essere perfetto per riempire la nostra scarpiera e naturalmente valorizzare il nostro look.

Scarpe scontate su Amazon: il black friday degli stivaletti

Da indossare con i pantaloni, con gonne lunghe, midi o mini, ma anche con gli abiti. La versatilità degli stivaletti non conosce rivali, anche perché anche i modelli più alti riescono a non perdere mai una caratteristica che adoriamo: la comodità.

– Il primo modello a cui pensiamo, da indossare tutti i giorni, comodo per andare in ufficio e proseguire una passeggiata di shopping oggi è senz’altro il classico nero con tacco a blocco. Il trend del momento lo vuole con un’elastico decorativo, che gli da anche un tocco sportivo.

–Tacco e plateau ci hanno salvato la vita, e il camoscio rende ancora più affascinante questo modello Geox con zip laterale che coniuga classe e comodità. Per chi cerca il tocco sexy, ma senza soffrire.

– Il must have di quest’anno è il modello stretto alla caviglia e colori che vadano oltre i classici basic, come questo scamosciato texano in rosa o grigio. Destinato sicuramente a chi desidera sempre una scarpa originale.

– L’ anfibio non si rifiuta mai, soprattutto se sono i Dr.Martens scontati: un modello semplice, classico e nero. L’allure elegante li rende ancora più versatile rispetto ai modelli più ricercati del marchio.

Come scegliere gli stivaletti perfetti per l’autunno/inverno

Quelli da indossare everyday, quelli per le occasioni speciali, quelli perfetti per la pioggia: quando parliamo di stivaletti c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Soprattutto se dobbiamo decidere quali acquistare, e con il Black Friday possiamo sicuramente approfittarne e acquistarne più di un paio.

L’ideale è puntare su un modello comodo che possiamo indossare tutti i giorni, da acquistare ad uno più originale con il tacco o senza, da poter abbinare ad un abito e realizzare un look più chic e ricercato. I vintage del momento sono sicuramente il top!