Must have del nostro look, non è Black Friday senza regalarsi o regalare almeno una bag. E su Amazon possiamo trovare le borse scontate più trendy del momento.

Piccole, grandi, medie, le borse sono un po’ come le scarpe: non ci bastano mai e amiamo averne una per ogni occasione, ma anche di diversi colori per poterle abbinare ai nostri outfit. Il black friday è il momento migliore per dare un’occhiata alle borse scontate da aggiungere alla nostra collezione o da regalare. Con il black friday di Amazon sono tantissimi i modelli, firmati e non di borse, fra cui poter scegliere a prezzi così convenienti che è quasi un peccato acquistarne una sola. Ecco allora i modelli da tenere d’occhio.

Borse scontate Amazon: le più trendy da non farsi sfuggire

In offerta su Amazon troviamo pochette, zainetti, borse a tracolla, baguette, tote e chi più ne ha più ne metta. Se siete indecise, vedere e conoscere i trend di stagione può essere un’ottima dritta, mixata naturalmente al vostro gusto e alle vostre necessità.

– Un po’ shopper e un po’ tote, capiente abbastanza da poterla indossare in ufficio ma essere subito pronte anche per un aperitivo con gli amici: il modello di David Jones, da portare a tracolla o a mano è la borsa versatile che non può mancare in guardaroba.

– Quanti amiamo i set bag? Pochette da portare a mano o da includere quotidianamente nelle borse grandi per mettere ordine, borsa di medie dimensioni in cui portare oggetti essenziali più piccoli, e poi la più grande everyday. Un set perfetto anche per viaggiare.

– La borsa a tracolla con patta, che ricorda tanto la vecchia bisaccia, firmata Pepe Jeans è il modello che desideriamo da sempre: colore neutro, capiente ma non grande, con tracolla colorata e classe da vendere. Impossibile dirle di no, a partire dal prezzo.

– Ricordate il classico zainetto Kipling con il mini gorilla in portachiavi? Con il ritorno degli anni ’90, non può sfuggirci un must have vintage di tale portata. E per un tocco new, Amazon propone la sacca, un borsetta da portare a tracolla o mano.

Borse da regalare: quali scegliere e come

Il black friday è un’occasione ghiotta per raccogliere idee regalo, e perché no anche iniziare a farli. Una borsa può certamente fare la felicità di mamme, nonne e migliori amiche, ed ecco perché potrebbe essere un regalo di Natale da non sottovalutare.

Ricordate sempre di scegliere un modello che possa rispecchiare l’esigenze del destinatario, ma soprattutto il suo gusto. Casual, sportiva, trendy, chic, fate attenzione sempre anche allo stile degli outfit della fortunata destinataria.