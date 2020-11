Tra chi invita a preparare i carrelli, chi ha anticipato gli sconti e chi fa aspettare, l’aria del Black Friday 2020 ci fa stare con il fiato sospeso. Ecco le occasioni fashion online.

Ci sono tre momenti topici per le fashion addicted: i saldi invernali, quelli estivi e il Black Friday, l’occasione perfetta per acquistare anche capi e accessori delle ultime collezioni a prezzo scontato. E anche il Black Friday 2020 non delude le aspettative e le attese, anche con qualche anticipo. Sebbene generalmente il Black Friday cada nell’ultimo venerdì del mese di Novembre, ormai sono molti i marchi e i brand che giocano d’anticipo, e che scelgono persino di allungare i tempi fino al lunedì della settimana successiva.

Black Friday su Amazon 2020: abiti eleganti e casual cheap

Quindi le date da segnarsi sono il 27 Novembre, giornata ufficiale del Black Friday e anche lunedì 30 Novembre per approfittare degli sconti last minute. Ma per Amazon, che ha giocato d’anticipo questo non vale.

– Possiamo infatti già acquistare abiti e accessori scontati dalla targhetta Black Friday in rosa acceso. A proposito di abiti: quante volte sogniamo modelli eleganti da acquistare, da avere in guardaroba alla giusta occasione ma senza spendere troppo? Ecco perché questo abito rosa ci sembra un’occasione da cogliere al volo.

– E se volete qualcosa di più versatile ma che non perda l’appeal elegante, una tuta nera è l’investimento migliore che possiate fare ad un prezzo davvero ragionevole.

– Approfittiamo anche di accessori e outfit che seguano il trend di stagione, come questo modello di leggings a vita alta in ecopelle che possiamo indossare anche come pantaloni.

– Evergreen ad un prezzo davvero cheap è il trench color cammello: trend di stagione ma anche capospalla su cui possiamo investire per una promettente relazione autunno/inverno a lungo termine.

Zara, Mango e Bershka: le date da segnare

Zara , brand per cui il Black Friday è data particolarmente attesa non ha anticipato gli sconti, che probabilmente saranno come lo scorso anno dal 20% al 60%. Il nostro consiglio è di preparare un carrello e salvarlo tramite il vostro account, così da non arrivare in ritardo.

Suggerimento questo che arriva anche da Bershka, che anticiperà di un giorno la giornata black di sconti: partirà infatti giovedì 26 Novembre alle 15.00 e alle 14.00 per chi invece acquisterà da App.

Mango invece è già in Black Friday con sconto del 30% su tutto e del 50% su articoli selezionati, sia online che in negozio. La promozione sarà valida fino al 29 Novembre.