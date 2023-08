La leggerezza e la spensieratezza dell’estate è racchiusa nei profumi di stagione: tra novità e proposte iconiche di sempre

Le alte temperature ci demordono almeno un po’ dallo sfoggiare sofisticati make up e preferire un trucco nude che lasci la pelle libera di respirare, ma non ci distraggono dall’avere una selezione di profumi da sfoggiare all’occorrenza. Qual è il profumo ideale d’estate? Una boccetta colorata, pastello o magari ispirata ai colori di stagione esercita il suo fascino quando arriviamo in profumeria ma è soprattutto ritrovare nell’essenza i profumi che ci fanno stare bene d’estate. Dai fiori ai frutti, passando per gli aromi naturali che annusiamo al mare o in montagna, il profumo perfetto sarà lui a scegliere noi.

Profumi estate 2023: dai giardini alla boccetta, da Firenze a Parigi passando per Capri

Le ferie più lunghe, qualche weekend in più da rubare, estate è viaggiare e scoprire. Per alcune selezioni di profumi è persino possibile tornare all’origine, prima ancora che vengano vaporizzati sul nostro corpo: essenziali e naturali, sono i profumi dell’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che ha appena lanciato la collezione Giardini medicei: quattro essenze ispirate a quelle care care alla famiglia Medici, Iris, Bizzarria, il nuovo composto da neroli, muschio e zenzero, Gelsomino e Magnolia.

– Anche a Parigi l’Officine Universelle Buly 1803 si è lasciata ispirare da una serie di antichi semi risalenti al XVIII e XIX: nasce così la collezione Les Jardins Français, essenze che richiamano il mondo dei vegetali commestibili, tra erbe aromatiche e solari, tra cui basilico, cetriolo, prezzemolo e menta. Preziosa e pregiata anche la confezione, dal design vintage e sofisticato.

– Un classico che ci affascina ad ogni estate è la proposta Carthusia, selezione ispirata ai meravigliosi e freschi profumi di Capri. A’mmare è una delle ultime fragranze, che come suggerisce il nome è un tuffo nel mare di Capri e la sua atmosfera in un mix agrumato arricchito da cristalli di sali e un fondo classico come muschio e Patchouli.

Chanel, Dolce e Gabbana, Armani: gli intramontabili tra viaggi floreali e fruttati

E poi ci sono le grandi firme dell’alta moda che da sempre raccontano l’estate in mix di essenze eleganti, che d’estate bacino la pelle con delicatezza e soprattuto con freschezza. Da molti anni l’azzurro packaging, nutrito da una pubblicità che ancora oggi è icona della moderna estate italiana tra romanticismo e paesaggi mozzafiato, ha fatto di Dolce e Gabbana light blue, dalla fragranza base a quelle complementari come Sicily e l’ultimo summer vibes, il profumo dell’estate, tra pesca e bergamotto.

– E se desiderate scoprire qualcosa di nuovo, date un’opportunità a Chance di Chanel, la cui confezione lilla e la boccetta tonda e trasparente interpreta l’essenza floreale-agrumata che sprigiona leggerezza e allegria. Il profumo perfetto da mettere in valigia, nato dalla voglia di Mademoiselle di cogliere sempre una nuova opportunità…anche in vacanza.

– Un bouquet di fiori bianchi, anche in questo caso un fruttato floreale che racchiude il bergamotto di Calabria e i fiori d’Arancio d’Egitto, in una vaporizzazione un viaggio intorno al mondo: è My Way di Giorgio Armani, un profumo prezioso, femminile, ricaricabile e quindi anche rispettoso dell’ambiente. Il tappo blu ed oro è il dettaglio gioiello di questo profumo, da portare sempre con sé come un talismano.