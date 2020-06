Alleati anche d’estate, i jeans si confermano tra i must have di sempre anche in questo 2020. E se fossero troppo stretti? Ecco qualche trucco per allargare i jeans.

Quante volte vi è capitato ritrovandovi con qualche chilo in più di non riuscire più ad indossare dei jeans particolarmente stretti? O semplicemente di esserci innamorate di un paio di jeans di cui non c’era la nostra taglia e abbiamo deciso di prenderli comunque di una taglia in meno. Tuttavia qualche trucco per allargare i jeans c’è!

Esistono alcune soluzioni, apparentemente stravaganti ma efficaci, che possono aiutarci ad allargare dei jeans stretti appena acquistati o datati, e non costringerci solo a guardarli e ammirarli nel nostro armadio. Ecco qualche tips da appuntarsi per correre ai ripari, allargare i jeans e indossarli alla prossima uscita.

Jeans con applicazioni colorate

Come allargare i jeans senza cucire

Il primo pensiero è quello di dover pensare di allargare i jeans magari ricorrendo ad ago e filo, un’operazione possibile ma che potrebbe richiedere troppo tempo. La soluzione facile e veloce invece esiste, e consiste nello stretchare il tessuto.

Una volta lavati, lasciateli asciugare ma assicurandovi che siano ancora umidi: a quel punto potete indossarli e allargarli facendo squat circa per un minuto. Un metodo che vi permette di fare un po’ di attività fisica, e col movimento di allargarli in vita.

Jeans scuri con cintura marrone

Il metodo potrebbe funzionare anche con i jeans asciutti, ma solo nel caso si tratti di jeans leggermente stretti.

Allargare i jeans di una taglia: ferro da stiro e non solo

Metodo forse più risaputo è quello di utilizzare il ferro da stiro: sempre umidi, potete stendere i jeans sull’asse e passare il ferro ben caldo sulle zone particolarmente strette che vi stringono.

Mentre a richiedere più forza invece è allargare i jeans con le mani: mettendoli sul pavimento, bagnateli con dell’acqua calda con uno spruzzino. Infine saliteci sopra, e facendo pressione afferrate una gamba del pantalone e poi l’altra, tirandole.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/donna-ragazza-signora-persone-moda-2609573/

La parte più difficile sarà allargare la vita, perché la forza da impiegare è notevole e farsi aiutare da qualcuno può essere una soluzione efficace.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.