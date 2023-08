La voglia di libertà d’estate nelle tendenze in corso si traduce nei maxi dress: must have elegante da indossare al volo e da abbinare sempre con scarpe diverse

C’è più di un motivo per amare un maxi dress d’estate: freschezza, leggerezza, versatilità, senza contare che è in assoluto il must have che si indossa al volo e in ogni occasione al vertice delle attuali tendenze, con la stessa rapidità e certezza con cui indossiamo una tuta d’inverno. La sua naturale vocazione nello stare bene davvero su tutto, ci permette di poterlo indossare in disparate occasioni e di vederlo calzare perfettamente con quasi tutte le scarpe che indossiamo d’estate. Così ci diventa casual per una tranquilla passeggiata d’estate, elegante se c’è un party o un evento in vista, sportivo se abbiamo voglia e urgenza di uscire indossando la prima cosa che capita dall’armadio.

Tendenze moda estate 2023: il maxi dress d’estate, identikit in passerella

Non c’è collezione primavera/estate 2023 che non abbia incluso il maxi abito lungo: l’identikit di quello disegnato dalle tendenze in passerella è una sorpresa, desideroso di cambiare, di passare da sfumature multicolor a tinte unite brillanti o pastello, o di trasformarsi in un piccolo capolavoro che racchiuda le complici nuance dell’estate, dal verde al blu passando per le loro gradazioni come sulla passerella di Armani.

– Dai modelli strutturati ma dalla morbida eleganza si passa poi al classico da mettere in valigia: lungo, velato, quello piacevole che ti fa sentire il vento alle gambe in ritmo con la brezza dei posti da scoprire, tra stampe floreali e giochi see-through fatti a mano come i modelli crochet di Dolce e Gabbana.

Ma con quali scarpe si abbinano questi modelli sempre diversi e desiderosi di imprimere la loro allure rendendo indimenticabile ogni appuntamento estivo? Ancora una volta il feed Instagram delle celeb diventa una preziosa enciclopedia d’ispirazione che mette in ordine gusti e desideri, da copiare e mettere in valigia per il prossimo weekend di vacanza.

Chiara e Valentina Ferragni, Hailey Bieber, Bella Hadid: maxidress+ scarpe o sandali per ogni occasione

Il più classico degli abbinamenti dal sapore estivo passa per la combo abito lungo più sandali, di cui Chiara Ferragni in occasione della Paris Fashion Week ci ha regalato una versione glamour black and white di estrema eleganza. L’imprenditrice ha abbinato ad un lungo chemisier bianco con scollo coreano e bottoncini che permettevano di regolare anche lo spacco, un paio di sandali neri intrecciati con tacco a spillo.

– Valentina Ferragni invece propone un’alternativa comoda e raffinata ai sandali, un paio di slingback comode e rosa, abbinate ad uno dei modelli più desiderati della stagione: un’effervescente maxi dress in tie dye che si indossa di giorno e di sera.

– Maxi dress e sneakers? Assolutamente sì! E chi se non Hailey Bieber, tra le regine delle Y2K vibes poteva proporre su un versatile maxi dress in nero un paio di sneakers con maxi platform dal design tech che firmano un look comfy chic da sera? Senza timore di lasciar vedere i calzini bianchi, inseguendo il trend!

– L’ispirazione che arriva dal guardaroba di Bella Hadid è invece quello che abbina ad un abito lungo da sera elegante e dall’effetto satin, un paio di sandali flat gioiello, impreziositi da una farfalla di strass ad infradito. Un raffinato look che si coniuga alla comodità di un paio di sandali bassi ma ricercati, perfetto per party e cerimonie.