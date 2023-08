Versatili ed eleganti, sono le it-bag che sapranno impreziosire i nostri look nelle prossime stagioni: da studiare e scegliere con parsimonia

Chanel, hai un disperato bisogno di Chanel!, ma quando si parla di borse potremmo aggiungere anche di Dior, Gucci, Louis Vuitton, Ysl, perché ognuna di queste firme ha saputo dare vita ad un’intramontabile it-bag che irresistibilmente potrebbe diventare la borsa del cuore per la prossima stagione. Modelli luxury e dal prezzo sicuramente prestigioso, ma che per il nostro guardaroba possono essere un’assoluta certezza di stile su cui vale la pena investire. Perché proprio come un diamante, anche una it-bag è per sempre.

Gucci, Dior, Chanel: le midi bag a tracolla versatili e raffinate

Oggi possedere una it-bag nella propria collezione di borse è molto più semplice di un tempo: ci sono i mercatini del vintage, la possibilità di noleggiare se abbiamo bisogno di più tempo per scegliere su quale modello investire, ma anche app come Vinted o Wallapop.

– Le midi sono sicuramente il giusto compromesso per chi cerca un modello grazioso ma capiente quanto basta per includere l’essenziale. Una di queste è la Lady Dior Bag, uno dei modelli più amati da Chiara Ferragni, elegante e ricercata, realizzata in pelle di agnello con cuciture Cannage che danno vita alla caratteristica trama trapuntata ed impreziosita dai ciondoli D.I.O.R in metallo finitura color oro. Da portare a mano o a tracolla. Il suo prezzo si aggira sui 5000 euro.

– Preziosa ed elegante, tra i modelli Gucci più prestigiosi c’è la Dyonisus, ripescata dagli archivi e caratterizzata da una doppia testa di tigre, richiamando la divinità greca omonima che secondo il mito attraverso il fiume Tigri su una tigre inviata da Zeus. Disponibile in modello sia a mano che a tracolla, il formato rettangolare la rende una perfetta it-bag da passeggio. Il prezzo parte dai 2000 euro, variabile a seconda del modello.

– Il mix perfetto di gusto, raffinatezza e praticità si incontra nella Borsa Chanel 22 in pelle e metallo, in un design a rombi. Un shoulder bag morbida che conserva la praticità di uno zaino ma si impreziosisce dei dettagli in dorato che caratterizzano la tracolla a catena e il logo griffato al centro della borsa. Il prezzo è dai 5000 euro in su.

Valentino, Ysl, Louis Vuitton: il mix perfetto di audacia e stile

– Per chi ama modelli audaci e sofisticati, la shoulder bag Roman Stud di Valentino è un perfetto concentrato di glamour e stile, lavorata a trapunta in nappa d’agnello e decorata dalle iconiche maxi borchie. Si indossa a spalla o crossbody grazie a manico e catena amovibili. Prezzo dai 2800 in su.

– Il nero insieme al glamour dorato è da sempre carattere distintivo delle it-bag di Ysl: l’ultima si chiama The Kate, una reversibile in e pelle scamosciata e pelle, un modello essenziale caratterizzato da una lunga catena e l’iconico logo griffato YSL. Diverse le combinazioni di colori, a tinta unita o double. Il prezzo parte dai 1999.

– Formato valigia, mini o midi, le it-bag di Louis Vuitton si distinguono da sempre per la fantasia monogram che si riconferma anche quest’anno in tendenza. Ne nasce una deliziosa shopper bag prêt-à-porter dal nome On the Go. Un modello in tela pratico e raffinato, con due manici lunghi o corti, così da scegliere se indossarla a mano o a spalla. Il prezzo parte dai 2600 euro.