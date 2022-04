Per un evento o una cerimonia, la scelta dell’acconciatura da abbinare all’ outfit è un dettaglio che fa la differenza.

Con l’arrivo della bella stagione e la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta, sono tante le occasioni in cui poter indossare abiti dagli stili differenti, dai modelli casual o sbarazzini per un party o un evento fino al sogno di indossare per un giorno un abito stile impero che ci faccia sentire un po’ eroine da Bridgerton style in occasione soprattutto di cerimonie.

Indossare un abito per un’occasione speciale ci consente di giocare anche con le acconciature, un dettaglio che nella creazione di un look può decisamente fare la differenza, in armonia anche con i bijoux scelti. Così come un abito, anche un’acconciatura può esaltare o nascondere una caratteristica del nostro corpo, in particolare modo spalle, braccia e schiena.

L’acconciatura perfetta per abiti con o senza bretelle e monospalla

Si parte prima dall’abito o dall’acconciatura? In realtà as you like it, perché se già si è optato per un certo tipo di pettinatura, allora l’abito dovrà senza dubbio essere scelto in piena armonia con l’acconciatura che sogniamo…e da sogno in occasione di una cerimonia o una serata evento, ce ne sono davvero tante: dalle più sofisticate a quelle semplici ma pur sempre ordinate.

– Dinamicità, semplicità, eleganza, sono dettagli che emergeranno proprio dall’armonia fra l’abito e l’acconciatura. Un abito con le bretelle o anche un monospalla ad esempio, caratterizzato magari anche da uno scollo importante dietro la schiena, ha bisogno per essere ampiamente valorizzato di un’acconciatura raccolta, che si tratti di uno chignon basso o alto, o magari di una pettinatura che raccolga i capelli da un lato. Fiori, accessori scintillanti o perle, sono sempre dei dettagli preziosi per illuminare i capelli e il look complessivo.

– Lasciare la schiena scoperta e optare per un’acconciatura raccolta può andar bene anche per un abito senza bretelle, ma se il top o il bustier è particolarmente lavorato, possiamo anche semplicemente lasciare i capelli sciolti optando per un effetto mosso, da impreziosire anche semplicemente con una treccia.

Quale pettinatura abbinare alla scollatura dell’abito:scollo a barca e all’americana

In realtà per creare un look armonioso dove l’abito si sposi con l’acconciatura, sta a noi decidere da quale dettaglio partire: possiamo partire anche dallo scollo ad esempio. Generalmente abiti con lo scollo all’americana che coprono il collo e lasciano scoperte le spalle, che si tratti di un abito da evento, da cerimonia o anche semplicemente casual, lasciano una certa libertà, purché le spalle, protagoniste di questo tipo di abito, siano messe in risalto.

– Potete quindi raccogliere i capelli, anche partendo da uno chignon e lasciare delle ciocche delicatamente libere oppure puntare su una treccia, ma anche lasciare i capelli liberi, purché siano particolarmente voluminosi. Per uno scollo a barca invece, che lascia intravedere le spalle e il décolléte, puntiamo su un’acconciatura alta oppure anche una semplice coda di cavallo, così da valorizzare il nostro décolléte anche con una collana che dia luce al volto e al nostro look complessivo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG