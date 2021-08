C’è chi il make up al mare non lo contempla, ma chi non riesce a farne a meno? Abbiamo la soluzione per voi!

Il discorso make up in spiaggia resterà sempre un argomento di grande dibattito: c’è chi preferisce affidarsi solo alla crema solare e non pensare altro che alla tintarella – che basta da sé a renderci meravigliose -, chi preferisce un trucco nude e chi invece ama sperimentare un make up semplice che richiami il mare e l’atmosfera.

In effetti palette dedicate proprio al mare non mancano – si pensi ad esempio alla linea Lost in Amalfi di Kiko – pensate per valorizzare viso ed occhi con colori specificamente estivi. I prodotti water ed heat proof infatti sono pensati per resistere al caldo e per chi lo desidera anche alle temperature della spiaggia, ed è su loro che le make up addicted everywhere possono contare.

Make up estate: come truccare il viso in spiaggia

Partiamo dal viso, che è sempre il principio di un buon make up. Fondamentale, essendo estate, puntare sulla scelta di prodotti leggeri nella texture, che ci valorizzino ma facciano pur sempre respirare la pelle: un piccolo consiglio è mixare la crema solare per il viso con qualche goccia di illuminante, da estendere anche a collo e scollatura.

In un colpo solo quindi base e protezione solare, occhio quindi a prodotti SPF da 30 o da 50. Poi potete bassare alla BB Cream, anche quella va controllato che abbia un filtro solare elevato. Da Sephora se ne trovano di diversi marchi, come quelle Collistar, dalla consistenza ultra leggera. Basterà poi aggiungere un blusa rosato – meravigliosi e scintillanti i Dolce Diva di Kiko – per dare maggiore luminosità al volto, un po’ di acqua termale per rinfrescare il viso ogni tanto, e il viso sarà a prova di summer vibes.

Rossetti e ombretti da spiaggia: quali nuance scegliere

Occhi e labbra sono un punto focale del make up, facciamo quindi attenzione ai colori che scegliamo tenendo conto anche della nostra abbronzatura. I rossetti a effetto lip stain resistono all’acqua e all’umidità e sono particolarmente apprezzati proprio perché come un tattoo restano indisturbati sulle vostre labbra: rosa candy, i nude, i rossi sfumati sul corallo, sono le nuance generalmente predilette.

Per gli occhi potete optare per un classico ombretto waterproof, mascara, anche quello waterproof ma anche colorato e non necessariamente nero – il blu è perfetto per richiamare i colori del mare -, ma qualcosa anche di più originale non guasterà. Ricordate che questo make up a prova di spiaggia dovrà farvi sentire più che mai a vostro agio, e non dimenticate un’accurata detersione a fine giornata.