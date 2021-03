Il Principe Filippo ha lasciato l’ospedale dopo aver subito un intervento al cuore e dopo quasi un mese di ricovero.

A quanto riporta Reuters il Principe Filippo sarebbe stato dimesso dall’ospedale dopo circa 1 mese di ricovero e un delicato intervento al cuore (subito alla veneranda età di 99 anni). Al momento Kensington Palace non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle condizioni del duca di Edimburgo, che inizialmente era stato ricoverato per una non meglio precisata infezione.

Il Principe Filippo dimesso dall’ospedale

La famiglia Reale può finalmente tirare un sospiro di sollievo: a un mese dal suo ricovero il Principe Filippo sarebbe stato finalmente dimesso dall’ospedale St Bartholomew’s, dove era stato trasferito dopo un iniziale ricovero al King Edward VII di Londra.

Principe Filippo

Inizialmente Buckingham Palace aveva fatto sapere che il ricovero del duca era stato necessario a causa di una non meglio precisata infezione (che non avrebbe avuto a che fare con Covid-19), e a seguire sempre i canali ufficiali della Corona avevano annunciato che il duca avesse subito un intervento al cuore. Al momento non è chiaro quali siano le condizioni di salute del marito della Regina Elisabetta (che il prossimo 10 giugno compirà 100 anni) e Buckingham Palace non ha rilasciato comunicati ufficiali.

Le visite del Principe Carlo e di William

Nelle scorse settimane avevano fatto visita al duca di Edimburgo il Principe Carlo (uscito dall’ospedale visibilmente provato) e il Principe William, che a seguire aveva offerto pubblicamente rassicurazioni sulle condizioni di salute dell’anziano nonno.

La Regina Elisabetta, travolta dalla bufera per l’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle alla CBS, aveva continuato a dedicarsi ai propri impegni ufficiali. Da mesi la sovrana si trova in isolamento a causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria causa dal Coronavirus. Insieme a lei, nel castello di Windsor, è sempre stato presente il Principe Filippo (fino al ricovero del 17 febbraio scorso).