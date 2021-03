Il Principe Filippo, ricoverato da oltre 2 settimane in ospedale, è stato operato al cuore. Buckingham Palace lo ha annunciato con un comunicato ufficiale.

Dal 17 febbraio s’intercorrono voci sulle condizioni del Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta, che il 10 giugno 2021 compirà 100 anni. Nelle ultime ore Buckingham Palace ha fatto sapere che il duca – trasferito al Bartholomew’s Hospital – sarebbe stato sottoposto a una “procedura” al cuore eseguita con successo:

“Il Duca di Edimburgo è stato sottoposto con successo a una procedura al cuore per una preesistente condizione. Sua Altezza Reale resterà in ospedale per terapia, riposo e recupero per un certo numero di giorni”, si legge nel comunicato.

Principe Filippo

Il Principe Filippo operato al cuore

Inizialmente Buckingham Palace ha fatto sapere che il Principe Filippo sarebbe stato ricoverato “in via precauzionale” per via di una non meglio precisata infezione.

Dopo 13 notti trascorse all’ospedale King Edward VII di Londra, il duca di Edimburgo è stato trasferito al Bartholomew’s Hospital, specializzato proprio nelle cure legate alle patologie cardiache. Oltre ad aver proseguito la terapia per l’infezione, Buckingham Palace ha fatto sapere che il duca sarebbe stato sottoposto a un intervento al cuore per una “condizione preesistente”. Tutto si sarebbe risolto per il meglio, e in tanti sono impazienti di sapere quando il duca potrà lasciare l’ospedale.

Le lacrime del Principe Carlo fuori dall’ospedale

Durante la sua prima settimana di ricovero al King Edward VII Hospital, il Principe Filippo ha ricevuto le visite del Principe Carlo e di suo nipote, il Principe William. Stando ai rumor in circolazione il primogenito del duca di Edimburgo avrebbe lasciato l’ospedale “in lacrime” e visibilmente provato, mentre William – nei giorni successivi – aveva offerto rassicurazioni sulle condizioni dell’anziano nonno. Per il momento la Regina Elisabetta ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione e ha continuato a dedicarsi ai suoi impegni ufficiali.