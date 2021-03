Elodie ha conquistato il pubblico di Sanremo 2021 grazie alla sua straordinaria bellezza, ma al suo arrivo lungo la celebre scalinata dell’Ariston ha avuto un incidente bollente.

Giunta sulla scalinata dell’Ariston con un abito di Donatella Versace che ne esaltava in particolar modo la straordinaria bellezza, Elodie è stata vittima di un piccolo incidente osé: lo spacco vertiginoso del vestito infatti ha finito per mostrare più del dovuto. Ad aiutarla a scendere gli ultimi gradini ci ha pensato Amadeus, che ha offerto la sua mano alla cantante.

Elodie: lo spacco vertiginoso a Sanremo

Elodie ha conquistato i fan del Festival di Sanremo 2021 grazie alla sua straordinaria bellezza. La cantante, che nell’edizione 2020 della kermesse era tra i concorrenti in gara, questa volta è stata scelta da Amadeus come conduttrice dello show.

Elodie

Durante la seconda serata del Festival la cantante ha sfoggiato 3 abiti mozzafiato e che esaltavano le sue gambe lunghe e la sua perfetta silhouette. Oltre allo spacco dell’abito della maison Versace (che forse ha mostrato più del dovuto) Elodie è stata vittima di un altro piccolo incidente: al suo arrivo sul palco le è infatti caduto un orecchino, che le è stato prontamente restituito da un membro dello staff di Sanremo.

La vita privata della cantante

Elodie è felicemente fidanzata con Marracash che, da casa, non si è perso 1 minuto della seconda serata dello show e, sui social, non ha mancato di lodare la bellezza della cantante. “Ho la zita migliore del mondo”, ha scritto il rapper via social in riferimento alla fidanzata. Pur essendo felici ed innamorati i due non convivono, e la stessa Elodie ha spiegato i motivi della sua decisione: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”, aveva raccontato a Il Messaggero.