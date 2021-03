A Oggi è un altro Giorno la conduttrice Serena Bortone ha commesso una vera e propria gaffe sul cantante Ermal Meta, che ha subito fatto chiarezza.

Ermal Meta, cantante in gara al Festival di Sanremo 2021, è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La conduttrice, intervistandolo a proposito della sua infanzia, ha commesso una terribile gaffe che in molti, via social, hanno bollato come “offensiva” e “politicamente scorretta”. Rivolgendosi a Ermal Meta la conduttrice ha dichiarato: “Sappiamo che in Italia sei arrivato su un barcone a 13 anni”. Il cantante ha presto replicato.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Serena Bortone: la gaffe su Ermal Meta

Serena Bortone ha dichiarato che Ermal Meta sarebbe arrivato in Italia dal suo paese natale (l’Albania) a bordo di un “barcone“.

Serena Bortone

La vicenda – categoricamente smentita dal cantante, che è giunto in Italia a bordo di un comune traghetto – era stata riportata erroneamente anche da alcuni portali online, e la questione – riferita in maniera errata anche da Serena Bortone – ha scatenato una polemica sui social. Ermal Meta difronte all’affermazione della conduttrice ha fatto chiarezza:

“In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua l’adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”, ha dichiarato il cantante, che più volte in passato è stato costretto a precisare la questione.

La partecipazione del cantante a Sanremo

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 Ermal Meta (ex vincitore dell’edizione 2018 della kermesse) si è conquistato il primo posto nella classifica provvisoria di gradimento della giuria demoscopica. Il cantante ha presentato il suo brano Un Milione di Cose da Dirti e a seguire, dopo di lui, si è posizionato in classifica Irama, che purtroppo non ha potuto gareggiare direttamente sul palco dell’Ariston a causa di un suo contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus.