Giulia De Lellis è finita nell’occhio del ciclone per aver dispensato consigli alle sue fan in merito alle loro relazioni con i partner. Molte hanno trovato le sue frasi offensive e mortificanti, e l’influencer ha finito per scusarsi.

Un vero e proprio polverone ha investito Giulia De Lellis che sui social ha pensato di dispensare consigli alle proprie fan in merito alle relazioni amorose. Tra i suoi consigli: mai farsi trovare in “disordine” dal proprio partner, mai indossare pigiami “merd***si”, farsi trovare sempre “carine e profumate” e, ovviamente, il divieto assoluto di parlare delle proprie funzioni corporali. In molti – specialmente tra le donne – hanno trovato mortificanti e offensivi i consigli dell’influencer, che infatti una volta travolta dalla bufera ha cancellato le stories e si è scusata via social:

“Dicevo proprio il contrario: essere se stesse senza mai trasformarci per qualcuno ma curare il rapporto con le piccole cose per tenerlo vivo. A volte sbaglio a spiegarmi, magari è vero… Sono umana, chiedo venia. Ma pensavo di essere stata chiara, mi sembrava così normale”.

Giulia De Lellis: i consigli alle donne scatenano la bufera

In relazione alla sua liaison con Carlo Gussali Beretta – che procederebbe a gonfie vele – Giulia De Lellis ha deciso di dispensare consigli alle proprie fan sul “vivere le relazioni amorose”, peccato che i consigli in questione abbiano sollevato una vera e propria bufera contro l’influencer (che ha finito per doversi scusare via social).

“Niente pipì o popò insieme, io nel mio caso non faccio popò ma fiorellini, pensate voi (forse qui sono esagerata io ma così capite)… Mi faccio vedere sempre in uno stato decente, carina, mai a caso. (…) Se sto male, non cadiamo nell’ovvio, naturalmente sto di m***a, ma anche lì: non metto pigiami mer***osi, calze imbarazzanti, cerco di stare comunque in ordine”, ha detto l’influencer, e ancora: “Fatevi trovare profumate, anche se comode. Vi viene a prendere al lavoro? Rimettete un filo di gloss, qualcosa per sentirvi più belle e speciali…”

Le scuse dopo la bufera

Nonostante il Festival di Sanremo 2021 stesse tenendo molti telespettatori con gli occhi incollati alla tv, i consigli dell’ex fidanzata di Damante sono diventati rapidamente trend topic su Twitter, dove centinaia di persone l’hanno riempita di critiche. L’influencer è stata costretta a cancellare le sue stories e a scusarsi pubblicamente affermando di esser stata fraintesa. Dopo le sue scuse la polemica si placherà?