Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo Amadeus ha parlato della situazione di Irama, il cui collaboratore è risultato positivo al Coronavirus.

“Da regolamento Irama dovrebbe ritirarsi dal Festival”, ha fatto sapere Amadeus durante la conferenza stampa seguita alla prima serata della kermesse. Un collaboratore del cantante è risultato positivo al Coronavirus e per questo, in via precauzionale, il cantante dovrà restare in isolamento e autoescludersi dalla gara.

Amadeus ha anche detto che, essendo dispiaciuto per la situazione del giovane artista, proverà a chiedere – previo il consenso degli altri 25 artisti in gara – se fosse possibile mandare in onda il filmato della sua prova generale così che la giuria demoscopica possa comunque valutare la sua esibizione.

Irama

Coronavirus: Irama e il protocollo a Sanremo

Il protocollo sanitario approvato dal Comitato tecnico scientifico in relazione al Festival di Sanremo 2021 prevede che chiunque tra gli artisti in gara dovesse essere entrato in contatto con un caso positivo al Coronavirus si ritiri immediatamente dalla competizione.

Purtroppo un collaboratore di Irama è risultato positivo a Covid19, e pertanto il cantante – come ha fatto sapere Amadeus in conferenza stampa – dovrà essere escluso dalla competizione. Il direttore artistico ha espresso il suo dispiacere per la vicenda e ha fatto sapere che farà un tentativo in extremis per ammettere Irama alla gara. Amadeus ha infatti affermato che, previo consenso degli altri 25 artisti, proverà a mandare in onda il video della prova generale eseguita dal cantante nei giorni scorsi, usando quella per la valutazione della giuria.

Il messaggio del cantante via social

Irama al momento si sarebbe sottoposto a diversi tamponi (tra test rapidi e molecolari) tutti risultati negativi. Via social il cantante ha anzitutto espresso i suoi auguri di pronta guarigione per il suo collaboratore risultato positivo al Coronavirus e, in merito a Sanremo, ha dichiarato: “Spero che ci saranno buone notizie per la partecipazione al Festival”.