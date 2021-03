Mauro Icardi si è attirato contro critiche e insulti per essersi mostrato via social con la maschera d’ossigeno. In tanti hanno pensato che il calciatore avesse il Coronavirus.

Numerosi tifosi di Mauro Icardi si sono preoccupati per una story del calciatore con la maschera d’ossigeno sul viso, ma lui stesso li ha tranquillizzati. Icardi non avrebbe il Coronavirus, e la maschera sarebbe stata collegata alla camera iperbarica (o meglio una cabina pressurizzata), utilizzata dagli atleti per curare in tempi rapidi gli infortuni:

“Per tutti quelli che lo hanno chiesto: è una camera iperbarica che ho in casa e che si usa per curare infortuni e recuperare velocemente dopo partite e allenamenti”, ha precisato il marito di Wanda Nara via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/mauroicardi/?hl=it

Mauro Icardi con la maschera d’ossigeno: la polemica

In tanti hanno accusato Mauro Icardi di cattivo gusto visto che, nel pieno della pandemia da Coronavirus, il campione si è ritratto mentre indossava una maschera d’ossigeno e con aria piuttosto sofferente. In tanti infatti hanno pensato che il calciatore fosse risultato positivo a Covid19, ma lui stesso ha smentito la notizia.

Mauro Icardi

La maschera d’ossigeno sarebbe stata indossata da Icardi durante il suo trattamento in una cabina pressurizzata, usata da molti atleti per curare in tempi rapidi piccoli infortuni. Sui social la polemica non sembra essere in procinto di placarsi e per il momento il calciatore si è limitato a smentire la notizia di un suo presunto contagio da Coronavirus, spiegando di essere in possesso di una “camera iperbarica” personale che userebbe direttamente da casa sua.

La storia d’amore e la vita in famiglia

Per amore del calciatore Wanda Nara e i figli (i 3 avuti dalla showgirl e Maxi Lopez e le due figlie avute proprio con Icardi) si sono trasferiti a Parigi, dove il campione sta portando avanti la sua esperienza come attaccante del Paris Saint-Germain. La coppia è insieme dal 2014 e ancora oggi sembrerebbero essere più uniti che mai (ma hanno fatto sapere che non avranno mai un sesto figlio).

Fonte Foto: Fonte Foto: https://www.instagram.com/mauroicardi/?hl=it